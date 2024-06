Im Hauptquartier der Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vučić sprach der Präsident nach der Wahl. REUTERS/Zorana Jevtic

Wie erwartet hat die Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vučić in den meisten Gemeinden bei den Lokalwahlen vom Sonntag die Mehrheit der Stimmen gewonnen. Im autokratisch und rechtspopulistisch regierten Serbien ist die SNS so mächtig und omnipräsent, dass die Opposition wenig Chancen hat. Insgesamt wurde am Sonntag in 86 Gemeinden gewählt.

In der Hauptstadt Belgrad handelte es sich allerdings um eine Wahlwiederholung, weil nach den Wahlen vom 17. Dezember des Vorjahrs keine Regierungsmehrheit gefunden werden konnte. Dies wird jetzt für die SNS möglich sein, weil das Oppositionsbündnis vom Vorjahr zerbrochen ist. Das von der SNS geführte Parteienbündnis bekam laut den vorläufigen Ergebnissen in Belgrad 52,8 Prozent der Stimmen. An zweiter Stelle liegt die Veränderungs-Bewegung von Savo Manojlović mit 17,5 Prozent. Die Bewegung setzte sich aus Umweltschutzgründen vor allem gegen den Abbau von Lithium in Serbien ein.

Populärer Arzt

In der drittgrößten Stadt Niš bekam die Regierungskoalition 44,5 Prozent der Stimmen. Dies lag vor allem daran, dass der Arzt Dragan Milić antrat und 24,5 Prozent der Stimmen erhielt. Milić ist in Niš populär, weil er die Wartezeiten im Krankenhaus verkürzte. Milić meinte am Sonntag: "Ab heute Abend wird die unsichtbare Hand Belgrads unsere Stadt nie wieder regieren." Er versprach erneut, dass er nicht mit der SNS zusammenarbeiten werde, deshalb wird die SNS auch keine Regierung bilden können.

Am Sonntag war es vor allem in Novi Sad zu Spannungen gekommen, weil Oppositionsaktivisten sich vor einem Callcenter versammelt hatten, das von der Serbischen Fortschrittspartei betrieben wurde. Sie vermuteten, dass von dort aus Wähler angerufen wurden, um sie zu ermutigen, für die Regierungspartei zu stimmen. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Oppositionsaktivisten ein.

Fotobeweise verlangt

Die Wahlbeobachtungs-NGOs Cesid und CRTA berichteten von zahlreichen Unregelmäßigkeiten, etwa dem Fotografieren von Stimmzetteln. In Südosteuropa wird von manchen Parteien verlangt, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Wahlkabine ihre angekreuzten Stimmzettel mit dem Handy fotografieren, um "beweisen" zu können, dass sie für die Partei gestimmt haben. Diese Bürgerinnen und Bürger bekommen nämlich nur Jobs und damit soziale Sicherheit, wenn sie bei irgendeiner Partei sind. Die NGO CRTA, die immer wieder von der SNS attackiert wird, hat am Sonntag acht Strafanzeigen wegen Unregelmäßigkeiten eingereicht – mehr als bei den Wahlen am 17. Dezember.

Die frühere Premierministerin Ana Brnabić, eine der wichtigsten Mitglieder der SNS, sagte, dass "der überzeugende Sieg der SNS-Koalition zeigt, dass es bei den Wahlen keinen Stimmendiebstahl gegeben hat". Der Belgrader Politologe Dušan Vučićević meinte zu dem Medium N1: "Die Wahlen in Serbien sind nicht fair, Serbien ist ein Hybridregime, aber der Druck aus dem Westen ist nicht stark genug, um das zu ändern."

Tatsächlich unterstützen viele EU-Politiker und vor allem die USA das Regime von Aleksandar Vučić. Unter anderem deswegen, weil Serbien – auf inoffiziellem Wege – Munition an die Ukraine liefert und weil sie keine Alternative zu Vučić sehen. (Adelheid Wölfl, 4.6.2024)