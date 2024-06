Sind Sie Atheist aber haben dennoch ein Bedürfnis nach religiöser Gemeinschaft und Spiritualität abseits vom Theismus und auf einer wissenschaftlichen Basis?

Der religiöse Naturalismus ist eine sich verbreitende Reaktion auf die atheistische Kritik an den monotheistischen Missionierungsreligionen. Mit ihrem einflussreichen Buch "The Sacred Depths of Nature" hat die Biologin Ursula Goodeough eine Alternative zum Atheismus eines Richard Dawkins aufgezeigt. Ohne Bezug auf das Übernatürliche oder einen Gott werden darin auf naturwissenschaftlicher Basis die Möglichkeiten für Spiritualität und religiöse Gemeinschaft ausgelotet. Fühlen Sie sich als Atheist davon angesprochen?