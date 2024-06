Ob mit oder ohne Maus – ein bis zwei Wecker können durchaus hilfreich sein, vor allem, wenn man als Angeklagter vor Gericht erscheinen muss. AFP / ROBYN BECK

Wien – Als Vater oder Mutter eines Pubertierenden hat man es nicht immer ganz leicht. Die schulischen Leistungen lassen mitunter zu wünschen übrig, die Kommunikationsbereitschaft sinkt, dafür kochen die Emotionen leicht hoch. Allen Betroffenen sei hiermit versichert: Es geht noch schlimmer. Wie der Fall des 14-jährigen A. zeigt, den Richterin Daniela Zwangsleitner verhandelt. Allerdings erst mit einer knappen Stunde Verspätung.

Was wahrscheinlich die Schuld der Richterin ist, schließlich hat sie den Prozessstart auf 11.50 Uhr anberaumt, für einen Teenager offenbar zu nachtschlafender Zeit. Tatsächlich eröffnet Zwangsleitner den vor dem Saal Wartenden – Verteidiger Maximilian Lohsmann, die Erziehungsberechtigte von der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, Zeugen und Publikum – um 11.45 Uhr, dass A. sich eben telefonisch gemeldet habe und leider erst gerade aufgewacht sei. Der Verhandlungsbeginn werde sich also verzögern.

Um 12.45 Uhr trifft der Teenager schließlich ein. "Warum sind Sie zu spät?", fragt die Richterin streng. "Es tut mir leid, ich habe verschlafen", murmelt A. "Ich war schon wach und bin wieder eingeschlafen." – "Hätten Sie keine Schule gehabt?", will Zwangsleitner wissen. "Nein, weil ich hierher musste", entgegnet der gebürtige Österreicher, der fremduntergebracht ist. "Da wären sich aber leicht die ersten zwei Stunden ausgegangen. Aber da haben Sie sich gedacht, Sie können länger schlafen! Da sieht man, wie ernst Sie die Sache nehmen", rügt ihn die Richterin.

Diebstähle in alter Schule

In der Sache geht es um den 6. April des heurigen Jahres. Offenbar war A. mit einem Freund auf dem Weg zum Sporttraining, als er an seiner alten Schule vorbeikam. Er betrat sie, ging in die Turnhallengarderobe und stahl zwei Geldbörsen und ein Mobiltelefon aus unversperrten Spinden. Was viel schwerer wiegt: Aus einer Jacke nahm er auch den Autoschlüssel eines nur wenige Monate alten Toyotas. Auf Knopfdruck machte sich das Auto auf dem Parkplatz vor der Schule bemerkbar, A. fuhr damit davon.

"Wie kommt man auf so eine Idee?", wundert die Richterin sich. "Ich weiß nicht, ich habe nicht nachgedacht", lautet die wenig ergiebige Antwort. "Sie können ja gar nicht einmal Autofahren, wie man gesehen hat!", stellt Zwangsleitner auch fest, was so nicht ganz korrekt scheint. Denn zunächst lenkte der Jugendliche das Fahrzeug unfallfrei durch Wien, mit den gestohlenen Bankomat- und Kreditkarten wurden sogar noch kleine Einkäufe getätigt.

Als der rechtmäßige Eigentümer den Diebstahl bemerkte, alarmierte er die Polizei und informierte diese über den Standort seines Wagens, den ihm eine App verriet. A. bemerkte die Exekutive, eine wüste Verfolgungsjagd begann: Mit bis zu 100 km/h raste der Angeklagte durch Wien, missachtete Ampeln und Verkehrszeichen, fuhr ein Stück auf dem Gehsteig, bis er schließlich die Kontrolle verlor, erst einen Lichtmasten ausriss und schließlich gegen einen Baum prallte. Da er nur leicht verletzt wurde, kletterte der Schüler aus dem Wrack und versuchte noch zu Fuß zu flüchten, ehe ihn Beamte festnehmen konnten.

Simple Lehre gezogen

14 Jahre und zwei Monate war A. zu diesem Zeitpunkt alt, wodurch seine Unbescholtenheit keine besonders außergewöhnliche Leistung ist. "Wollen Sie so einer werden, dessen Namen wir hier kennen?", konfrontiert die Richterin ihn mit einer möglichen Zukunft. "Die mit 14 schon anfangen und dann immer wieder kommen, sodass jeder bei Staatsanwaltschaft und Gericht schon weiß, wer Sie sind?" – "Nein", murmelt A. kleinlaut. "Haben Sie aus der Sache etwas gelernt?" – "Dass man vorher nachdenken soll, bevor man etwas macht", antwortet der Angeklagte mit einem durchaus allgemeingültigen, aber auch von Volljährigen nicht immer beherzigten Satz.

Verteidiger Lohsmann verweist in seinen Schlussworten auf das Geständnis, die Unbescholtenheit und das junge Alter des Angeklagten. Sein Mandant sei auch nervös, ist er überzeugt. "Er ist ein wenig durch den Wind, wie man sehen kann", bittet er um ein Urteil mit Augenmaß. Zwangsleitner vermutet einen anderen Grund für die Einsilbigkeit des Teenagers. "Verschlafen ist er noch! Er ist ja auch erst vor einer Stunde aufgestanden!", stellt sie fest.

Bei einem möglichen Strafrahmen von eineinhalb Jahren Haft entscheidet sich die Richterin für sechs Monate bedingt und ordnet für den Jugendlichen auch Bewährungshilfe an. "Sie sind jetzt vorbestraft!", macht Zwangsleitner A. klar, "aber in der Schule macht das nichts, da es in der Strafregisterbescheinigung nicht aufscheint." Beim nächsten Delikt sei so eine Vorstrafe aber bereits ausreichend, dass er zunächst in Untersuchungshaft genommen werde, droht sie.

Ratschläge der Richterin

A. akzeptiert das Urteil, die Staatsanwältin gibt keine Erklärung ab, wodurch die Entscheidung nichts rechtskräftig ist. "Halten Sie sich von diesem komischen Freund fern!", rät die Richterin dem Schüler noch, bevor er den Saal verlässt. "Und nächstes Mal stellen Sie sich zwei Wecker, wenn Sie einen Termin haben!" (Michael Möseneder, 3.6.2024)