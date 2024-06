Immer wenn ich meine Mittagspause nutze, um Einkäufe zu erledigen, fällt mir auf dass recht viele ältere Leute, die mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr berufstätig sind, just zu diesem Zeitpunkt ebenfalls einkaufen.

Ärger ist es es im Homeoffice (Wiener Umland), wenn ich im Büro in Wien bin, ist es nicht ganz so extrem aber immer auch noch auffällig.

Schön wäre es, wenn auch von den älteren Leuten jemand antworten kann: was ist der Vorteil für Euch genau zur mittäglichen Rushhour (wo viele Berufstätige in ihrer kurzen Mittagspause rasch was erledigen wollen) ebenfalls einkaufen zu gehen? Habt Ihr schon mal frequenzschwächere Zeiten ausprobiert?