Der ORF hat am Montag jene Szene veröffentlicht, die am Samstag zu einem Abbruch eines Interviews durch FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky geführt hatte. Die Szene sei "ungeschnitten, in voller Länge und mit der Frage des Redakteurs" abrufbar, schrieb der ORF-Report im Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter). Abzurufen ist die Szene hier auf Youtube.

Harald Vilimsky bricht Interview ab - volle Länge

ORF Kontext

Vilimsky meinte in dem von der FPÖ veröffentlichten Clip, durch eine Frage des ORF-Journalisten sei der FPÖ und ihren Partnern pauschal Rechtsextremismus unterstellt worden, und forderte, dass die Angelegenheit "Thema im Stiftungsrat" wird – allerdings war im Clip die Frage des Redakteurs nicht zu sehen. Der ORF wies die Vorwürfe bereits am Samstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA zurück. Die Frage sei eine rein journalistische zu einem aktuellen politischen Thema gewesen, ohne jegliche Unterstellungen gegenüber Vilimsky. (APA, 3.6.2024)