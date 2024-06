Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht ausreichende Fortschritte in der Bekämpfung der hohen Inflation, um die geldpolitischen Zügel wieder etwas lockerer lassen zu können. Am Donnerstag verringerte sie den Leitzinssatz um einen Viertelprozentpunkt auf 4,25 Prozent. Im selben Ausmaß wurde der für die Finanzmärkte relevante Einlagensatz für Banken abgesenkt, Kreditinstitute erhalten für Guthaben bei der Notenbank nur noch 3,75 Prozent. Es ist die erste Zinssenkung seit März 2016, als die bis Mitte 2022 andauernde Nullzinsphase eingeläutet wurde. Der Satz für Bankeinlagen wurde zuletzt im September 2019 verringert.

Seitdem wurde der Leitzins in zehn Schritten bis September des Vorjahres auf das bisherige Niveau von 4,5 Prozent gehievt, um die Inflationswelle zu brechen. Das ist weitgehend gelungen, allerdings ist die Teuerung in der Eurozone im Mai wieder um 0,2 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent gestiegen – zu viel aus Sicht der EZB, die bloß zwei Prozent ansteuert. "Der EZB-Rat ist entschlossen, für eine zeitnahe Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zu sorgen", erklärt die Notenbank. "Er wird die Leitzinsen so lange wie erforderlich ausreichend restriktiv halten, um dieses Ziel zu erreichen." Können die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde in dieser Situation das Zinsniveau weiter absenken?

Beginn der Normalisierung

Die Zinssenkung der EZB ist von Fachleuten im Vorfeld erwartet worden. "Die Euro-Notenbank hat die Märkte seit Wochen darauf vorbereitet“, sagt RBI-Chefökonom Gunter Deuber. Aus seiner Sicht stellt sie "den Beginn einer Normalisierung der Leitzinsen nach dem Inflationsschock der 2020er-Jahre" dar. Unklar bleibe angesichts weiter bestehender Inflationsrisiken, wie schnell dies vor sich gehen werde. "Die EZB braucht für das zweite Halbjahr einen möglichst großen Handlungsspielraum“, erklärt Deuber und ergänzt mit Blick auf die USA: "Eine Vorfestlegung wäre keinesfalls zielführend."

Bitte warten, heißt es nämlich in den USA hinsichtlich Zinssenkungen. Dabei galt es noch vor wenigen Monaten als wahrscheinlich, dass die Notenbank Fed bereits ab dem Frühjahr die straff angespannten Zinszügel lockern wird. Inzwischen wird September als frühester Termin genannt, sofern es heuer überhaupt dazu kommt. Denn die Inflation erweist sich als hartnäckig und liegt mit 3,4 Prozent deutlich über dem Zielwert der Fed von ebenfalls zwei Prozent. Ursache ist das starke Wachstum der US-Wirtschaft, die im ersten Quartal auf Jahressicht um 2,9 Prozent zulegte. Zum Vergleich: In der Eurozone betrug das Plus nur 0,4 Prozent.

EZB senkt vor Fed

So kommt es, dass die EZB diesmal noch vor der US-Notenbank das geldpolitische Ruder umlegt, während sonst meist die Fed geldpolitisch den Ton vorgibt. Dennoch erscheint für Raiffeisen-Chefanalyst Deuber ein vorsichtiger Zinssenkungszyklus der EZB angebracht: "Derzeit gibt es weder in Europa noch in den USA Anzeichen einer tiefen Rezession oder erkennbare Verspannungen am Finanzmarkt und damit keine Rechtfertigung für rasche Zinssenkungen."

Das heißt auch, dass variabel verschuldete Haushalte und Unternehmen für die Tilgung ihrer Kredite weiterhin tief in die Tasche greifen müssen. Das trifft Österreich, wo der Anteil variabler Finanzierungen verglichen mit der Eurozone sehr hoch ist, besonders stark. Laut Oesterreichischer Nationalbank waren im Vorjahr rund 45 Prozent der aushaftenden Kreditsumme variable verzinst. "Damit geht die Leistbarkeitskrise am österreichischen Wohnimmobilienmarkt in die Verlängerung", folgert Deuber. "Vor 2026 ist hier nicht mit erkennbarer Erleichterung zu rechnen."

Das sieht Martin Spona, Chef des Vergleichsportals Durchblicker, ähnlich. "Eine Erhöhung der Leistbarkeit sehen wir nicht", sagt er. Selbst wenn Kredite schon im Vorfeld der Zinssenkung etwas günstiger wurden, stolpern vor allem junge Menschen bis 30 Jahre trotz guten Einkommens über die Anforderungen bei den Eigenmitteln von zumindest 20 Prozent. Allerdings haben die für die Anpassungen von variablen Krediten maßgeblichen Referenzzinssätze wie der Sechsmonats-Euribor, der von seinem Hoch bei vier Prozent auf etwa 3,75 Prozent gesunken ist, die Zinssenkung vorweggenommen – die monatliche Belastung dürfte für die meisten Kreditnehmenden demnächst etwas abnehmen.

Nur "ein Zeichen"

Spona gibt auch zu bedenken, dass die EZB-Zinssenkung vorerst nur "ein Zeichen" sei und keine endgültige Zinswende darstelle. "Wir haben noch immer das Problem, dass die Inflation zu hoch ist", sagt er und verweist auf Teuerungsrisiken wie die hohen Lohnzuwächse oder einen neuerlichen Anstieg der Energiepreise. Vielleicht müsse die Notenbank im nächsten Jahr die Zinsen sogar wieder erhöhen, man sollte auch dieses Szenario auf der Rechnung haben.

Wifo-Ökonom Atanas Pekanov geht zwar grundsätzlich noch von einer zweiten Zinssenkung im Spätsommer oder Herbst aus, bremst aber ebenfalls die Erwartung auf ein rasch sinkendes Zinsniveau: "Der Abwärtszyklus der Zinsen wird langsamer erfolgen als bei den Anhebungen" – sofern es überhaupt dazu komme, ergänzt er mit Blick auf die im Mai wieder auf 2,6 Prozent leicht gestiegene Teuerung. "Wenn der Anstieg im Mai nicht einmalig war und die Inflation noch zwei Monate auf dem Niveau bleibt, wird es heuer keine weiteren Zinssenkungen geben", sagt der Ökonom. (Alexander Hahn, 6.6.2024)