Köstlichkeiten für jeden Geschmack gibt es hoch oben am Berg in der ersten fleischlosen Alpenvereinshütte

Im Gastblog schreibt Julia Halbwachs über die erste fleischlose Berghütte Österreichs.

Hoch oben an einem See in den Bergen des Salzburger Lungaus liegt sie, die Franz-Fischer-Hütte. Nur erreichbar zu Fuß oder über einen steilen, unbefestigten Weg. Mehrere Weitwanderwege kreuzen die Hütte, schroffe Gipfel wie das Rothorn, das Mosermandel oder der Faulkogel umgeben sie. Ein idyllisches Plätzchen, fernab von Stress und Hektik. Doch was macht diese Hütte so besonders? In den Alpen gibt es über 1000 in den Alpenvereinen registrierte Hütten, die Franz-Fischer-Hütte hat sich als erste auf eine pflanzliche Küche spezialisiert.

Seit der Saison 2020 führen Evelyn Matejka und Tom Burger die Hütte rein vegetarisch/vegan und haben sich das über das sogenannte V-Label auch entsprechend zertifizieren lassen. Damit ist sie die erste und einzige Hütte des Österreichischen Alpenvereins, die komplett auf Fleischspeisen verzichtet. Die Resonanz unter den Gästen und in der breiten Öffentlichkeit ist überaus positiv, und die Hütte erfreut sich größter Beliebtheit. 2021 wurde die Franz-Fischer-Hütte sogar mit dem Umweltgütesiegel der Alpenvereine ausgezeichnet und ist heute eine der bekanntesten Hütten in den Alpen. Von Frühstück über Suppen und deftige Speisen: Man wird hier zu jeder Tageszeit satt. "Falsches Rührei", Kaspressknödel und Apfelstrudel gehören neben täglich wechselnden Gerichten zum Standard, und bei den Zutaten wird auf Regionalität besonders geachtet. Für den alpinen Feinschmecker wird eine große Auswahl an Kuchen und Süßspeisen geboten – auch vegan und sogar glutenfrei.

Für diejenigen, die sich den Geschmack des Sommers nach Hause holen möchten, dürfen wir heute ein Rezept für Erdbeerkuchen mit feinem Biskuitboden von Kochbuchautorin und Foodbloggerin Lea Green vorstellen. Perfekt, um die Erdbeersaison so richtig auszukosten!

Köstlicher Erdbeerkuchen mit feinem Biskuitteig Lea Green (www.veggies.de)

Zutaten

Für den Biskuitteig (Kuchenform 24 cm Durchmesser)

Für den Belag

Für den Tortenguss

Zubereitung

Vorbereitungszeit: 25 Minuten Minuten

Zubereitungszeit: 25 Minuten Minuten

Dinkelmehl in eine Schüssel sieben, gemahlene Mandeln, Zucker, Backpulver und gemahlene Vanille dazugeben. Zutaten mit einem Löffel vermischen. Dann das flüssige Kokosöl und Mineralwasser mit Kohlensäure dazugeben und mit einem Schneebesen kurz und kräftig einen Teig anrühren. Springform mit Kokosöl (oder Margarine) einfetten und mit Mehl ausstäuben. Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze (oder 170 Grad Umluft) vorheizen. Dann den Teig in die Form gießen und im Ofen 25 bis 30 Minuten backen.

Den Biskuitteig nach dem Backen rund 15 Minuten abkühlen lassen, aus der Form nehmen und vor der weiteren Verarbeitung komplett erkalten lassen. Ich benutze immer Tortenformen mit Hebeboden. So bekommt man jeden Kuchen problemlos und unversehrt nach dem Backen aus der Form.

Für den Belag den Seidentofu mit Mandelmus, Reissirup (oder alternativer Süße), Zitronensaft und Guarkernmehl im Mixer pürieren. Dann die Masse auf den Tortenboden auftragen und die geschnittenen Erdbeeren auf dem Kuchen verteilen.

Für einen veganen Tortenguss das Kartoffelmehl mit dem Zucker und etwas gemahlener Vanille in 60 Milliliter kaltem Wasser auflösen und gut verrühren. Dann die restlichen 190 Milliliter Wasser zum Kochen bringen. Die stärkehaltige kalte Flüssigkeit mit einem Schneebesen einrühren. Die Rote-Rüben-Lake unterrühren und Zitronensaft hinzugeben. Tortenguss nur ganz kurz köcheln lassen, bis er beginnt, dickflüssig zu werden. Anschließend Tortenguss etwas abkühlen lassen und über den Erdbeeren und dem Kuchen verteilen. Den Kuchen circa 20 Minuten in den Kühlschrank stellen und dann genießen! (Julia Halbwachs, 7.6.2024)