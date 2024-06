Diversität und Inklusion sind trendige Schlagworte in der heutigen Unternehmenswelt. Doch wie kann echte Vielfalt tatsächlich gelebt werden? Welche Hindernisse begegnen den Menschen im Arbeitsalltag, und wie können diese überwunden werden? Vier Diskutantinnen gingen diesen Fragen beim ersten Inclusive Business & DEI Excellence Summit des Business Circle nach.

Bei der ÖBB sind Menschen aus über 90 Nationen angestellt. "Klar, müssen wir uns aufeinander einpendeln", sagt Traude Kogoj, Leiterin der ÖBB-Abteilung Diversity & Inclusion. Sie arbeitet daran, dass in der Firma Sprachvielfalt als Vorteil angesehen wird und eine Person auch dann eingestellt wird, wenn deren Deutsch noch nicht ganz perfekt ist. "Alles in allem ist die große Vielfalt für uns eine enorme Bereicherung", sagt Kogoj.

Die vier Panelisten (von rechts nach links): Kurt Wratzfeld-Fellner, Traude Kogoj, Frauke Bastians und Julie Tshidibu. Thomas Magyar

Frauke Bastians, Diversity-and-Inclusion-Managerin bei dem Verpackungsunternehmen Mondi, macht gleich von vornherein klar: "Es gibt nicht den einen Inklusionsansatz, der in allen 30 Ländern, in denen Mondi tätig ist, funktioniert." In jedem Land, ja sogar in jedem Team wird Vielfalt anders gelebt und werden Grundsätze für eine gute Zusammenarbeit anders ausgehandelt. In einer Niederlassung in Österreich haben die Mitarbeitenden beispielsweise die Regel aufgestellt: Bei der Arbeit wird nicht über Religion oder Politik geredet.

Dafür gibt es bei Mondi extra Diskussionsevents, bei denen dann darüber gesprochen werden kann – was alle verbindet oder eben auch trennt, erzählt Bastians. Sogenannte Lunch-Dates empfindet auch Julie Tshidibu als sehr bereichernd. Sie gründete den Podcast Afrikanah und die gleichnamige Unternehmensberatung.

Die Kategoriefalle

Tshidibu warnt davor, Menschen in verschiedene Kategorien einzuteilen: "Nur weil man vielleicht den gleichen kulturellen Hintergrund hat, können die Lebensrealitäten und Erlebnisse, die Personen gemacht haben, ganz anders sein." Deswegen findet sie das Wort Diversität auch zu aufgesetzt. "Ich plädiere dafür, den Menschen an sich kennenzulernen. Sich wirklich Zeit dafür zu nehmen", sagt Tshidibu.

Warum das manchmal scheitert, wird sie von der Moderatorin gefragt. "Weil wir unser Gegenüber nicht verstehen wollen. Das sollten wir überwinden." Ihr selbst wurde ihre "Andersartigkeit" erst über Kommentare und Verhaltensweisen von anderen Personen wirklich bewusst. Deswegen hält sie auch nicht besonders viel von fest abgesteckten Quoten.

Quoten – ja oder nein?

Dem widerspricht allerdings Traude Kogoj von der ÖBB. Wir alle würden dazu neigen, Personen einzustellen, die uns ähnlich seien. Um eine Homogenität bei den Mitarbeitenden also zu vermeiden, sei es wichtig, die Unterschiede herauszuarbeiten. Quoten seien auch hilfreich, um dem Management klarzumachen, dass Vielfalt ein unternehmerisches Ziel ist.

Quotenregelungen gibt es allerdings bisher in der ÖBB und bei Mondi nicht für alle. Für Frauen und Menschen mit Behinderungen gibt es Zielquoten. Doch Migrationshintergrund wird nicht berücksichtigt. Allerdings wird bei der ÖBB die Staatsbürgerschaft abgefragt, und in beiden Unternehmen werden regelmäßig Befragungen zur Arbeitszufriedenheit durchgeführt.

Wenn es allerdings keine festgelegten unternehmerischen Ziele mit Blick auf kulturelle Vielfalt gibt, ist es im Ernstfall auch wesentlich schwieriger zu eruieren, wo das Problem genau liegt, sagt Kurt Wratzfeld-Fellner, Partner bei der Rechtsanwaltskanzlei Fellner Wratzfeld & Partner. "Der Konflikt ist meist diffus und der Kern der Streitigkeiten meist vielschichtig", sagt Wratzfeld-Fellner.

Ungewöhnliche Initiativen

Die ÖBB ging aktiv auf kulturelle Vereine zu, um Menschen mit anderem Background zu finden. Auch durch eine Sprachlernbörse können sich Menschen im Unternehmen kennenlernen und gleichzeitig ihre Kenntnisse verbessern. Ebenso werden durch interkulturelle Veranstaltungen unterschiedliche Lebensrealitäten im Unternehmen sichtbar und erlebbar, erzählt Traude Kogoj.

Bei Mondi wurden sogenannte curious communities gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von Mitarbeitenden aus verschiedenen Ländern, die gemeinsam globale Online-Diskussionen zu verschiedenen Themen rund um Diversität veranstalten. Die Formate sind vielseitig und reichen von Vorträgen und Workshops bis hin zu interaktiv-kreativen Ideenlaboren.

Welche Räume braucht es? Geschlossene, in denen sich Menschen, die Rassismus erfahren haben, gegenseitig austauschen und stärken können, oder offene Formate, in denen alle miteinander diskutieren? Julie Tshidibu plädiert für beide: "Ich finde es wichtig, nicht in den negativen Erlebnissen steckenzubleiben, sondern die Suche nach Lösungen voranzutreiben." (Natascha Ickert, 4.6.2024)