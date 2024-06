Die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. APA/HANS KLAUS TECHT

Die Erste war sie in ihrem Leben öfter. Das erste Mal ist es 1990 so weit. Brigitte Bierlein wird damals erste Generalanwältin der österreichischen Generalprokuratur; 2001 wird sie die erste Präsidentin der Vereinigung Österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, zwei Jahre später ist sie Verfassungsrichterin und erste Vizepräsidentin des Höchstgerichts. Schon in ihrer Funktion als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs nennt Bundespräsident Alexander Van der Bellen sie eine "Pionierin" in einer Männerbastion. Das ist Anfang 2018. Ein Jahr später dringt Bierlein erneut in eine Männerdomäne ein: Die Wienerin wird als erste Bundeskanzlerin Österreichs angelobt – auf Zeit, in einer Übergangsregierung.

Der Kunst zugetan

Brigitte Bierlein wird 1949 in Wien geboren. Der Vater ist Beamter, die Mutter Künstlerin. Die Faszination der Kunst übt auf ihre Tochter ebenfalls eine große Anziehung aus. So stark, dass sie erwägt, sich an der Kunstakademie einzuschreiben. Die Mutter rät ihr davon ab, und Brigitte Bierlein beginnt ein Jusstudium. Die Leidenschaft für die Malerei und das Theater bleibt ihr.

1972 promoviert sie, am Beginn ist sie noch als Zivilrichterin für Mietrecht zuständig, wechselt dann ins Strafrecht. Bierlein wird als 27-Jährige zur Staatsanwältin ernannt, bleibt bis 1986 in der Staatsanwaltschaft Wien tätig. Es folgen die eingangs erwähnten Stationen an der Generalprokuratur und dem Verfassungsgerichtshof.

Die erste Kanzlerin

Mit ihrer Kanzlerinnenschaft wird Bierlein erstmals einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Die türkis-blaue Bundesregierung war kurz davor durch die Ibiza-Affäre endgültig implodiert. Nachdem ein Misstrauensantrag gegen das Kabinett von Kanzler Sebastian Kurz durchgegangen ist, setzt Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Expertenregierung ein – mit Bierlein als Kanzlerin. Die Juristin ist damit die erste Frau an der Spitze einer Regierung in Österreich. Sie hat vor allem eine Aufgabe: Ruhe hineinbringen in eine aufgewühlte Republik. Und zwar bis zur Nationalratswahl im Herbst 2019 – und bis zum Jahreswechsel schließlich eine neue, in diesem Fall türkis-grüne Regierung die Geschicke des Landes übernahm. Bierlein ist vom 3. Juni 2019 bis zum 7. Jänner 2020 Bundeskanzlerin der Republik Österreich.

Van der Bellen macht es sich damals zum Ziel, bis zur Neuwahl im September eine "Vertrauensregierung" zu installieren. Als deren Chefin habe er eine Person gesucht, die über umfassendes Wissen verfüge und von der ein sorgfältigster Umgang mit der Bundesverfassung zu erwarten sei. "Und wer wäre dafür besser geeignet als die oberste Hüterin der österreichischen Bundesverfassung?", fragt der Bundespräsident bei Bierleins Angelobung. Bierlein selbst hatte damals wahrscheinlich mit vielem gerechnet, aber nicht mit ihrer Kanzlerinnenschaft. "Das ist jetzt für Sie sicher überraschend", sagte Bierlein damals. "Für mich ist es das auch."

Am Montag gab der Verfassungsgerichtshof bekannt, dass die ehemalige Bundeskanzlerin und Verfassungsrichterin im Alter von 74 Jahren nach einer kurzen, schweren Erkrankung gestorben ist. Das bestätigte auch Bundeskanzler Karl Nehammer auf X.

Eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Bierlein und ihr Kabinett brachten tatsächlich Ruhe in die Republik. Reformen standen nicht auf der Tagesordnung. Das hielt – abseits des üblichen Wahlgeplänkels – politisch tatsächlich für ein paar Monate an.

Keine Parteizugehörigkeit

Bierlein gehörte nie einer Partei an. Im STANDARD wurde die ehemalige Höchstrichterin als konservativ beschrieben, von manch anderen gar als rechtskonservativ. Bierlein soll gute Kontakte sowohl zur ÖVP als auch ins freiheitliche Lager gepflegt haben. Verfassungsrichterin wurde sie, als sie die schwarz-blaue Regierung sie vor der Nationalratswahl 2002 dazu ernannte. Parteilichkeit wollte Bierlein aber niemand unterstellen: "Sie arbeitet wie eine seriöse, fast josephinische Beamtin", sagte einmal ein Wegbegleiter in einem STANDARD-Porträt – wenn auch anonym. Law and Order seien ihr aber nicht fremd gewesen.

Über ihr Privatleben ist nur wenig bekannt: Skifahren, Segeln und Joggen zählten zu ihren Hobbys. Ernest Maurer, pensionierter Richter, war ihr langjähriger Lebensgefährte. Er ist im März 2021 verstorben. Zum Thema Familie sagte Bierlein in Interviews, sie hätte es sich nicht vorstellen können, Job und Kinder unter einen Hut zu bringen.

Nehammer erschüttert

"Mit Brigitte Bierlein verliert Österreich eine herausragende Persönlichkeit und Vorreiterin, die unsere Republik für Generationen entscheidend geprägt hat", zeigte sich Kanzler Nehammer "zutiefst erschüttert" über das viel zu frühe Ableben Bierleins. "Sie hat in einer schwierigen Zeit nicht gezögert, Verantwortung zu übernehmen, um der Republik und den Menschen in unserem Land zu dienen", erklärte Nehammer in einer Aussendung.

Einen "traurigen Tag für Österreich" sah auch Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger: "Mit Brigitte Bierlein haben wir eine überzeugte, leidenschaftliche Demokratin verloren. Sie war als erste Bundeskanzlerin Österreichs ein Vorbild für viele", erklärte sie in einer Aussendung. Bierlein habe das Land "durch eine turbulente und schwierige Zeiten gesteuert und dafür gesorgt, dass nach der Ibiza-Affäre wieder Stabilität in der Regierung eingekehrt ist".

Auch der "gesamte grüne Parlamentsklub trauert um Brigitte Bierlein", ließ Klubchefin Sigrid Maurer in einer Aussendung wissen. "Als Bundeskanzlerin hat sie in einer politisch besonders schwierigen Phase Verantwortung übernommen und ihr Amt mit Ruhe, Besonnenheit und Standfestigkeit geführt. Nicht nur für viele Frauen, die in die Politik streben, wird Brigitte Bierlein immer ein Vorbild sein."

"Der Verfassungsgerichtshof verliert eine unparteiliche ehemalige Präsidentin und einen hochgeschätzten Menschen, Österreich eine entschlossene Verfechterin des Rechtsstaats", sagte der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Christoph Grabenwarter. (spi, jan, ook, wisa, 3.6.2024)