Ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. APA/TOBIAS STEINMAURER

Die ehemalige Bundeskanzlerin und Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein ist gestorben. Das schrieb Bundeskanzler Karl Nehammer auf X. Bierlein war vom 3. Juni 2019 bis zum 7. Jänner 2020 in Folge der Ibiza-Affäre Bundeskanzlerin der Republik Österreich. Die gebürtige Wienerin war damit die erste Frau in diesem Amt.

"Mit Brigitte Bierlein verliert Österreich eine herausragende Persönlichkeit und Vorreiterin, die unsere Republik für Generationen entscheidend geprägt hat", zeigt sich Nehammer "zutiefst erschüttert" über das viel zu frühe Ableben von Brigitte Bierlein. Sie hat in einer schwierigen Zeit nicht gezögert, Verantwortung zu übernehmen, um der Republik und den Menschen in unserem Land zu dienen“, so Nehammer in einer Aussendung. (wisa, 3.6.2024)