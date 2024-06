Liebe Leserin, lieber Leser,

für die Wiener Linien ist nun Endstation. Und zwar bei X, vormals bekannt als Twitter. Der städtische Öffianbieter hat sich entschlossen, seinen Account auf der Plattform stillzulegen. Als Grund nennt man "unkontrollierte Hassrede" und unzureichende Maßnahmen seitens der Plattform gegen selbige.

Außerdem gibt es nach dem Fall "Anni The Duck" im Creator-Milieu nun erneut große Aufregung. Wieder werden Missbrauchsvorwürfe laut, diesmal gegen Simon "Unge" Wiefels. Gegen den followerstarken Twitch-Streamer werden unter anderem von seiner Ex-Freundin öffentlich schwere Anschuldigungen erhoben.

Und Toomas Ilves, ehemaliger Präsident von Estland, warnt vor Hintertüren in Messenger-Verschlüsselung. Gerade in einer Zeit, in der Russland digitalen Krieg gegen den Westen führt, würde man damit Putin die Schlüssel zum Königreich in die Hand geben.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen interessante Lektüre!

Wiener Linien steigen bei X aus

Der Fall Unge: Nächste Missbrauchsvorwürfe im Creator-Milieu

Wer Verschlüsselung aufhebt, gibt Putin den Schlüssel zum Königreich

Trump treibt jetzt auch auf Tiktok sein Unwesen

AMD holt mit neuen Prozessoren zum Rundumschlag aus

Vision Pro soll in Kürze in Europa starten

"Heller als Vollmond": Teslas Gigafactory hat wohl ein Umweltproblem