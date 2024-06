Zuletzt war der Franzose nach einer Kollision mit Teamkollege Gasly beim Grand Prix intern in die Kritik geraten

Esteban Ocon muss sich für kommende Saison ein neues Cockpit suchen. IMAGO/Jerry Andre

Enstone - Das Formel-1-Team Alpine trennt sich zum Saisonende von Stammpilot Esteban Ocon. Der auslaufende Vertrag mit dem 27-jährigen Franzosen werde nicht verlängert, teilte der Rennstall am Montag mit. Ocon war zuletzt nach einer Kollision mit Teamkollege Pierre Gasly beim Grand Prix in Monaco auch intern in die Kritik geraten. Wegen des allzu riskanten Manövers auf dem engen Stadtkurs hatte die Teamspitze dem Franzosen bereits mit Konsequenzen gedroht.

Ocon war nach der Kollision im Internet eine Welle an Hass-Kommentaren und "Negativität", wie er selber sagte, entgegengeschlagen. Der ehemalige Mercedes-Nachwuchspilot fährt seine fünfte Saison für den Rennstall. 2021 hatte er überraschend beim Rennen in Ungarn seinen ersten und bisher einzigen Formel-1-Sieg mit Alpine gefeiert.

"Wir hatten großartige Momente"

"Wir hatten einige großartige Momente zusammen, aber auch einige schwierige Momente, und ich bin jedem im Team für diese denkwürdigen Zeiten dankbar", sagte Ocon laut der Aussendung des Teams. "Ich werde meine Pläne sehr bald bekannt geben, aber in der Zwischenzeit konzentriere ich mich voll und ganz darauf, für dieses Team auf der Strecke zu sein und einen erfolgreichen Rest der Saison zu haben."

Die Fahrerpaarung für das kommende Jahr werde demnächst verkündet, teilte Alpine mit. Einer der Kandidaten für den Platz neben Gasly könnte der Deutsche Mick Schumacher sein. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher ist derzeit Teil des Alpine-Programms in der Topklasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC). Es ist jedoch zu erwarten, dass noch einige andere Fahrer auf den Markt kommen werden, da nach der aktuellen Saison zahlreiche Verträge auslaufen. (APA; 3.6.20224)