Blick auf Schrattenberg.

Korneuburg – Ein Prozess gegen den Ex-Bürgermeister von Schrattenberg (Bezirk Mistelbach) wegen einer an einen Bewohner gerichteten gefährlichen Drohung hat am Montag in Korneuburg mit einer Diversion geendet. Der Beschuldigte muss Gerichtsangaben zufolge 600 Euro bezahlen, die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Ein Video des Vorfalls war im vergangenen Oktober publik geworden und hatte zum Rücktritt des ÖVP-Politikers geführt.

Der ehemalige Bürgermeister übernahm am Montag laut Kurier die Verantwortung für sein Handeln. Ein Gutachten ergab demnach eine "mittelstarke Berauschung" des früheren Kommunalpolitikers.

Dem 37-jährigen Kontrahenten des Ortschefs wurde auch aufgrund von Handgreiflichkeiten im Rahmen des Vorfalls Körperverletzung sowie Nötigung angelastet. Im Rahmen der Einzelrichterverhandlung wurde der Mann nicht rechtskräftig freigesprochen. (APA, 3.6.2024)