Die kurze Hose, im Urlaub hui und im Büro daneben? Bogner

Männer und kurze Hosen sind ein Thema für sich. Die einen zeigen bloße Beine, sobald die Temperaturen klettern. Die anderen finden nichts unpassender als das. Wir haben uns bei einigen Geschäften umgehört, wie sie zu dem Thema stehen – vom Herrenmodespezialisten in der Innenstadt bis zum Concept-Store in Wien Neubau.

"Im Theater hat 'die Kurze' nichts verloren"

Beim Herrenmodespezialist Paul Vienna in der Wiener Innenstadt sei die Nachfrage nach kurzen Hosen "enorm", erklärt der langjährige Mitarbeiter Daniel Moik. Dementsprechend groß ist mittlerweile die Auswahl im Store. Wie kurz die kurze Hose sein darf? Neben der klassischen Bermuda, die knapp oberhalb der Kniescheibe endet, gehe "etwas länger vom modischen Aspekt gegenwärtig auch". Kürzere Kurze gehörten allerdings exklusiv an den Strand oder ins Freibad, sagt Moik. Die besten Kombinationspartner von Bermudas? "Idealerweise ein T-Shirt oder (semiformell) ein Poloshirt, ein Leinenhemd mit hochgekrempelten Ärmeln ist auch eine Option." Zu beachten sei vor allem die Länge des Oberbekleidungsstücks: "Es sollte über dem Bund, also 'untucked' getragen werden."

Wann die kurze Hose neben dem Schwimmbad ausgeführt werden kann? "Wir raten zu: im Falle des Urlaubs oder der entspannten Gartenparty bei Freunden. Auch an den heißesten Tagen darf die Bermuda (tagsüber) als stadtfein gelten." Im Büro dürften jene, die "mit Sicherheit nie in Kundenkontakt kommen, also Informatiker und sonstige Techniker", zu kurzen Hosen greifen. Allerdings rät Moik davon ab, "kurze Hosen in die Abendgarderobe zu integrieren, sobald ein (auch nur etwas gehobener) gastronomischer Betrieb besucht werden soll". An Orten wie Konzertsälen und Theater habe "die Kurze" nichts verloren. "Auch im Urlaub erlauben sich Leute oft mal zu viel", lautet die Einschätzung, "denn auch da hat die Bermuda beim Abendessen (außer am Strand) zu pausieren."

"In vielen Branchen sind kurze Hosen im Büro auf dem Vormarsch"

Ewald Mühl von Neon. men fashion in der Mahlergasse stellt fest, dass in seinem Store die Nachfrage nach langen Hosen jene nach kurzen bei Weitem überwiegt. Und das, obwohl die Akzeptanz gegenüber ungezwungenen, sportiveren Looks gewachsen ist. In den letzten Jahren habe ein Umdenken stattgefunden: "Heutzutage kann man auch in kurzer Hose Kompetenz verkörpern." So seien in vielen Branchen kurze Hosen im Büro auf dem Vormarsch. Allerdings sei Mann bei der Wahl der Hose "generell immer gut beraten, den jeweiligen Dresscode zu beachten". Vereinzelt, meint Mühl, seien kurze Hosen "aufgrund ihres unbestrittenen sportiven Charakters" fehl am Platz – so bei formellen Veranstaltungen wie z.B. einer Ordensverleihung oder einem Hofburg-Ball, auch in Jobs mit konservativem Betätigungsgeld wie beispielsweise Recht oder Finanz seien kurze Hosen eher die Ausnahme.

Wie kurz kurze Hosen sein dürfen? Die Länge ist eine Frage der jeweiligen Körperproportion, erklärt Ewald Mühl. Bei eher kürzeren Beinen sollten Shorts nicht zu lang gewählt werden, da sie ansonsten das Bein kürzer wirken ließen. Zum anderen wolle man(n) beim Sitzen nicht wegen "Erregung öffentlichen Ärgernisses" belangt werden, womit sich die Kürze einer Short definiert. "Überall, wo es ungezwungen bequem sein soll und darf, finde ich kurze Hosen perfekt", sagt Mühl, der im Urlaub den gleichen Look wie im Alltag trägt, am Abend in Restaurants, Bars, Clubs und Co also ausschließlich lange Hosen. "Allerdings scheiden sich hier die Geister, und oftmals lebt der Einzelne im Urlaub sein neues Modebewusstsein aus. Obwohl ich es vereinzelt schade finde, dass mit dem Trend zur informellen Mode vereinzelt auch schöne Etiketten zunehmend verloren geht, gilt auch hier 'Jeder Look ist so individuell wie sein Träger'!"

"Die Herren sind temperaturempfindliche Impulskäufer"

Jasmin Turek-Rezac beobachtet, dass bei Turek die Nachfrage nach kurzen Hosen ansteigt, sobald es warm wird. In diesem Jahr war das bereits während der ersten sonnigen Tage im März der Fall: "Vorausschauendes Einkaufen ist bei Männern nicht so ausgeprägt. Die Herren sind temperaturempfindliche Impulskäufer", erklärt sie. Die kurzen Hosen hätten sich vor zwei Jahren bis zur Mitte des Oberschenkels emporgearbeitet, "jetzt werden sie wieder länger". Was Turek-Rezak von Bermudas im Büro hält? Im kreativen Bereich habe man den kurzen Hosen gegenüber keine Vorbehalte mehr, auch zu legeren Anlässen und bei besonders hohen Temperaturen sei gegen bloße Beine nichts einzuwenden. Von kurzen Hosen bei offiziellen Terminen mit Ämtern rät sie hingegen ab.

"Mann soll sich anziehen, wie er sich am wohlsten fühlt"

Toni Woldrich vom Concept-Store eigensinnig am Sankt-Ulrichs-Platz ist der Meinung, dass kurze Hosen immer getragen werden können: "Prinzipiell sollte Mann sich so anziehen, wie er sich einerseits am wohlsten fühlt und es andererseits seinem Sinn für Mode entspricht." Er rate nur bei Kälte im Winter von kurzen Hosen ab – wobei "hohe, schwarze Lederboots mit langen Socken oder Strümpfen zu kurzen Hosen einen edgy Charme haben, der gerne mal provoziert und auffällt". In seinem Store empfiehlt er zur kurzen Hose beispielsweise ein schwarzes Sakko, weißes Leinenhemd, passende Sonnenbrillen und einen Leinenhut: "Ein bisschen mehr Freiheit und Verspieltheit" könne schließlich nicht schaden – auch im Büro: "Es geht darum, den Mut aufbringen zu dürfen, etwas zu tragen, was einem entspricht, ohne gemaßregelt zu werden."

Er beobachtet zwei Arten von Männern, die bei eigensinnig kurze Hosen kaufen: zum einen Männer, die gerne extravagante Outfits kreieren und experimentieren, "meistens möchten sie kurze Hosen mit einem tiefen Schritt". Zum anderen Männer, die von Wettervorhersagen überrascht werden: "Manche Männer sind prädestiniert dafür, dehydriert bei über 30 Grad bei uns hineinzustolpern und zu rufen: 'Ich brauche jetzt eine kurze Hose!' Dafür kaufen sie drei identische kurze Hosen auf einmal." (feld, 9.6.2024)