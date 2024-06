Chelsea präsentiert einen Guardiola-Schüler als Trainer. Und warum eine Allee neben dem Stadion von Aufsteiger AS Saint-Etienne nach einem Wiener benannt wurde

Hohe Anerkennung: Marcel Sabitzer steht im CL-Team der abgelaufenen Saison. AP/Kin Cheung

So bitter die Tränen nach dem verlorenen Finale gegen Real Madrid auch waren, ÖFB-Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer hat in dieser Saison Großes geleistet. Der Steirer steht als einer von vier Fußballern von Borussia Dortmund im Uefa-Team der abgelaufenen Champions-League-Saison. Die anderen sind Torhüter Gregor Kobel sowie die Verteidiger Mats Hummels und Ian Maatsen. Auch Real stellt mit Vinicius Junior, Jude Bellingham, Dani Carvajal und Antonio Rüdiger vier Profis.

Weiters stehen die Engländer Phil Foden (Manchester City) und Harry Kane (Bayern) sowie Mittelfeldspieler Vitinha (Paris Saint-Germain) aus Portugal in der Auswahl. Der Brasilianer Vinicius ist zudem Spieler der Saison. Der 23-Jährige erzielte in zehn Spielen sechs Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. Beim 2:0-Erfolg im Finale traf er wie sein Teamkollege Carvajal. Als bester junger Spieler wurde Bellingham ausgezeichnet.

Jubel in Venedig: Der Venezia FC ist wieder erstklassig. IMAGO/Mattia Radoni/IPA Sport

Grund zum Jubel hat es am Sonntagabend für die österreichischen Legionäre Michael Svoboda und Maximilian Ullmann gegeben. Der Venezia FC gewann nach dem 0:0 im Hinspiel das Rückspiel vor eigenem Publikum dank eines Treffers des Dänen Christian Gytkjaer (24.) gegen US Cremonese und schaffte damit den Aufstieg in die Serie A. Innenverteidiger Svoboda spielte durch, Ullmann war nicht im Kader.

Bei beiden Österreichern läuft allerdings der Vertrag per Ende Juni aus. Der 25-jährige Wiener Svoboda wechselte 2020 zu Venezia und war in dieser Stammkraft bei den Aufsteigern. Der 27-jährige Linzer Ullmann kam vor einem Jahr vom 1. FC Magdeburg. Er hatte unter Trainer Paolo Vanoli kein Leiberl. Zuletzt spielte der Venezia FC in der Saison 2021/22 in der Serie A.

Wieder oben: Der AS Saint-Étienne darf wieder in der Ligue 1 mitspielen. AFP/FREDERICK FLORIN

Der Traditionsklub AS Saint-Étienne kehrt nach zwei Jahren in die französische Elite zurück. Der zehnfache Meister erreichte im Rückspiel der Barrage gegen Metz ein 2:2 in der Verlängerung. Dies reichte nach dem 2:1-Sieg im Heimspiel zum Aufstieg. Davor hatten dies bereits Auxerre und Angers geschafft. Neben Metz steigen Lorient und Clermont ab.

Wenn man über AS Saint-Étienne spricht, muss man in Österreich auch Ignaz Tax erwähnen. Er spielte in Wien bei den Meidlinger Sportfreunden, ehe er bei Wacker und später bei der Vienna unterkam. Über die Schweiz fand Tax schließlich nach Saint-Étienne und wurde dort zur Vereinslegende. Mit 110 Toren ist er der viertbeste Torschütze der Klubgeschichte. Neben dem Stade Geoffroy-Guichard ist eine Allee nach ihm benannt.

Neuer Trainer bei Chelsea: Enzo Maresca. AFP/GLYN KIRK

Das wird die Fans von Aufsteiger Leicester City weniger freuen. Trainer Enzo Maresca hat die Foxes in der abgelaufenen Saison zurück in die Premier League geführt – und verabschiedet sich jetzt Richtung Chelsea. Der 44-jährige Italiener folgt dem nicht mehr erwünschten Maurizio Pochettino und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag an der Stamford Bridge.

Maresca ging sozusagen durch die harte Schule. Der ehemalige Mittelfeldspieler war von 2022 bis 2023 als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City. Nicht ganz überraschend kommt daher seine Spielphilosophie: Ballbesitz und kurze Pässe. Berühmte erste Worte: "Ich freue mich auf die Arbeit mit sehr talentierten Spielern. Ich will unsere Fans stolz machen." (Philip Bauer, 3.6.2024)