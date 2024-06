Jetzt anhören: In der deutschen Kleinstadt wurde ein islamkritischer Aktivist angegriffen, ein Polizist kam ums Leben. Was zum Motiv bekannt ist, und wie es weitergeht

Es ist wieder ein brutaler Angriff mit politischem Hintergrund, der am vergangenen Wochenende Deutschland erschüttert. Mitten in Mannheim sticht der Angreifer unvermittelt auf sein Opfer ein: einen rechten Aktivisten, der lautstark Kritik am politischen Islam übt. Für einen Polizisten, der ihn schützen will, kommt jede Hilfe zu spät: Er stirbt im Krankenhaus.

Seitdem wird nicht nur in Deutschland aufgeheizt diskutiert: Was tun gegen islamistisch motivierten Terror? Aber auch: Wie weit darf die Kritik am Islam gehen?

Darüber spricht Birgit Baumann, Berlin-Korrespondentin des STANDARD, im Podcast. Ihr Kollege Michael Simoner, Chef vom Dienst beim STANDARD, analysiert die Gefahrenlage in Österreich und bespricht, wie gut unsere Polizei auf mögliche Anschläge vorbereitet ist. (red, 3.6.2024)