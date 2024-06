Sehr viele Fachkräfte fehlen schon jetzt in den technischen und naturwissenschaftlichen Berufen. Was wird dagegen unternommen und welche Jobs gibt es?

Der Großteil der 110 Jobs, die auf der Mangelberufsliste 2024 stehen, ist dem Mint-Spektrum zugeordnet. Der Ausdruck "Mint" steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Zahlreiche Studien zeigen, dass immer noch deutlich mehr Männer als Frauen Mint-Ausbildungen und -Berufe wählen.

"In Österreich bestehen weiterhin hartnäckige Klischees von umsorgender Weiblichkeit und technikaffiner Männlichkeit. Das ist nicht gut, da eine geschlechtsunabhängige Teilhabe in allen Berufssparten erwiesenermaßen innovationsfördernd wirkt", sagt Nalan Gündüz, Direktorin Österreichischer Frauenfonds LEA. Um die Zahl der Mint-Berufsinteressierten zu erhöhen und mehr Frauen in diese Sparten zu bringen, gibt es bundesweit viele Initiativen. Eine davon ist das Gütesiegel mit dem Namen "Mint-Region".

Mint-Regionen

In den Regionen, die das Label Mint-Region erhielten, gibt es viele Förderungsprogramme für Mint-Ausbildungen und -Berufe. mint-regionen.at/Der Standard

Im vergangenen Jahr wurde erstmals das Mint-Region-Qualitätslabel an 14 Regionen durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) vergeben. Mit an Board ist der Austria Wirtschaftsservice (aws), die ein dafür zuständiges Service Hub betreibt, sowie die Industriellenvereinigung, die für die MINTality-Stiftung zuständig ist, und die Bildungsagentur OeAD.

Das Ziel des Labels ist, möglichst viele junge Menschen für Mint zu begeistern. Wer das Gütesiegel Mint-Region erhält, hat neben der erhöhten Sichtbarkeit auch den Vorteil, sich mit anderen Regionen auszutauschen und voneinander zu lernen. Finanzielle Förderung beinhaltet das Programm bisher noch nicht.

Um das Label zu erhalten, müssen mehrere Kriterien erfüllt werden, die von einer Jury beurteilt werden. Es müssen sich mindestens fünf Gemeinden mit wenigstens fünf Akteuren zusammenschließen. Drei davon sollten Bildungseinrichtungen sein, zwei Unternehmen. Diese organisieren gemeinsam Aktivitäten, Ausbildungsprogramme oder Ähnliches. Für drei Jahre wird auch ein sogenannter Mint-Manager ernannt, der als Ansprechpartner fungiert und die Initiativen koordiniert.

Ein großer Vorteil für die Regionen ist, dass sie sich damit auseinandersetzten, wer im Bereich Mint schon alles aktiv ist, meint Tanja Spennlingwimmer, Geschäftsfeldleiterin bei aws: "Das ist den Verantwortlichen in einigen Regionen nämlich vorher nicht bewusst." Mit dem Label erhofft man sich ebenfalls, junge Familien in die Region zu locken und den Fachkräftemangel auszugleichen.

Wie viel Erde brauchen Pflanzen auf einem Dach?

Bei der Langen Nacht der Forschung am 24. Mai präsentierten viele Institutionen und Unternehmen ihre Innovationen. Hier konnten drei spannende Beispiele dafür ausgemacht werden, wie die Welt von morgen aussehen könnte und welche Berufsfelder in Zukunft noch wichtiger werden.

Links zu sehen ist lehmige Erde. Rechts ein Mix aus verschiedenen leichteren Materialien. Natascha Ickert

Wie hoch muss die Erde sein, damit Pflanzen auf einem Dach gut gedeihen können? Wie sollte die Erde beschaffen sein, und welche Pflanzen dafür eignen sich am besten? Damit beschäftigt sich das Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau der Universität für Bodenkultur in Wien.

"Schon mit fünf bis zehn Zentimeter Erde lässt sich ein Dach begrünen", sagt die wissenschaftliche Projektmitarbeiterin Christina Henöckl. Für größere Pflanzen oder sogar Bäume braucht es selbstverständlich mehr Boden. Doch auch die Beschaffenheit der dafür verwendeten Erde spielt eine entscheidende Rolle. "Erde, wie sie in der Natur vorkommt, ist zwar bezogen auf die Inhaltsstoffe am besten. Allerdings verdichtet sich diese sehr schnell und ist auch relativ schwer", erklärt Henöckl weiter.

Deswegen wird am Institut nach Alternativen geforscht. Getestet werden Böden versetzt mit Kalksplit, vulkanischem Gestein, Tonkugeln und vielem mehr. Die auf Dächern verwendete Erde sollte im Idealfall Wasser einerseits speichern können. Andererseits sollte bei starken Regenfällen das überschüssige Wasser auch schnell hindurch- und abfließen können.

Erste Hilfe lernen mit sprechender Puppe

Mithilfe der AR-Brille direkt eintauchen in das Geschehen und Menschenleben retten. Natascha Ickert

Viele Menschen haben bereits einen Erste-Hilfe-Kurs belegt. Meist wird in kahlen Büroräumlichkeiten oder Turnhallen an Puppen geprobt, wie man im Ernstfall handeln sollte. Adrenalin verspüren in diesen Übungssituationen wahrscheinlich die wenigstens. Und wie effektiv die geleistete Hilfe ist, ist ebenfalls unklar.

Mit einer Augmented-Reality-(AR-)Brille und einer hochtechnologisierten Puppe versucht das Austrian Institute of Technology (AIT), kritische Situationen "realer" nachzuahmen. Wie das funktioniert, konnte vor Ort getestet werden. Man kniet sich auf den Boden vor die Puppe und setzt die AR-Brille und Kopfhörer auf. Dann findet man sich in einer Computerspielwelt wieder. Rechts ist ein Bus, links ein kaputtes Fahrrad, von dem die Person – die Puppe – gefallen ist. Der Verletzte jammert ganz erbärmlich.

Nun kann man zum Beispiel das Bein abbinden und sieht dann, wie die Blutung tatsächlich stoppt. Lehnt man sich über den Mund der Puppe, hört man den Atem. Oder man benutzt eine Pumpe, um die Lungen wieder mit Luft zu füllen. Bei diesem Versuch wird allerdings das Gesicht des Patienten ganz weiß. Diese Maßnahme war wohl falsch. Das bedarf wohl einiger Übung.

Vom All die Welt verbessern

So viele Sonnenpaneele wären laut den Berechnungen der Esa im ersten Bezirk möglich. ESA

Wie könnte Weltraumforschung dazu beitragen, die Klimakrise abzumildern? Die European Space Agency (Esa) entwickelte dafür eine für alle zugängliche interaktive Karte. Bis in kleinste Detail kann man auch für Österreich spannende Daten abfragen. Hier kann man beispielsweise jene Plätze finden, wo bereits Solarzellen auf Dächern angebracht sind und welche Dächer sich dafür noch eignen würden (siehe Bild unten).

Oder falls Sie wissen möchten, wie es um die Luftqualität in ihrer Wohngegend steht, zeigt das Tool sogar die Daten aus mehreren Jahren. Wo kommt es oft zu Staus? Wo weht in Österreich so viel Wind, dass es möglich wäre, eine Windkraftanlage aufzustellen? In welchen Regionen verändert sich der Wald, wo kommt es zu Waldschädigungen oder Verlusten?

Die Karte und die einzelnen Kategorien sind in englischer Sprache und manchmal nicht leicht verständlich, aber mit ein wenig Recherche ist die Karte eine wahre Schatzgrube an interessanten Daten. Die Grundlage bilden Satellitendaten, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz ausgewertet werden, in der Hoffnung, mehr Veränderungen hin zur Klimaneutralität anzustoßen. (Natascha Ickert, 12.6.2024)