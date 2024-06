Der erste Vizebürgermeister Georg Willi (Grüne), Stadtchef Johannes Anzengruber (Ja, Jetzt Innsbruck) und die zweite Vizebürgermeisterin Elisabeth Mayer (SPÖ) stellten am Montag ihr Koalitionsprogramm vor. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Vor gut zwei Wochen wurde in Innsbruck offiziell verkündet, was da alle schon längst erwartet hatten: "Weißer Rauch" für die "Caprese-Koalition". Auch wenn Bürgermeister Johannes Anzengruber das Bündnis aus seiner Liste Ja, den Grünen und der SPÖ lieber nicht mehr so genannt wissen wollte. Ressorts und Personalien standen bei der Verkündung Mitte Mai jedenfalls bereits fest. So ist Stadtchef Anzengruber unter anderem für Sport, Gesundheit und Sicherheit zuständig, der erste Vizebürgermeister und Grünen-Chef Georg Willi für Soziales, Kultur und die städtische Wohnungsvergabe und die zweite Vizebürgermeisterin und SPÖ-Frontfrau Elisabeth Mayer für Bildung, Kinderbetreuung, Jugend und Frauen.

Ein detailliertes Koalitionsprogramm mit Vorhaben und Projekten stand bisher aber noch aus. Das holten die Koalitionäre am Montagnachmittag per Pressekonferenz nach. "Zukunftsvertrag" nennen sie ihr 96 Seiten starkes Papier. Und zu den Schwerpunkten des Übereinkommens für die kommenden sechs Jahre zählen wenig überraschend ebenjene Themen, die schon den Wahlkampf zur Innsbrucker Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im April beherrscht hatten: Stadtplanung und die in Innsbruck stets heikle Raumordnungsfrage etwa, leistbares Wohnen – Tirols Hauptstadt hat mit die höchsten Mietpreise Österreichs – und Verkehrspolitik – öffentlicher Verkehr und vor allem das Radwegenetz blieben bislang auch hinter den Erwartungen der Bevölkerung zurück. So finden sich im Programm auch einige gescheiterte Projekte der vergangenen Legislaturperiode.

Neuer Bozner Platz soll kommen

Bei der Präsentation im Haus der Musik am Montag betonten die Parteichefs, die "Misstöne" der Vergangenheit hinter sich lassen zu wollen, und bekannten sich etwa zum Einstimmigkeitsprinzip. "Wir wollen geschlossen dastehen und so lange diskutieren, bis sich das Beste herauskristallisiert, und das schaffen wir", sagte Anzengruber mit Blick auf die Innsbrucker Kabale der vergangenen sechs Jahre. Mayer bezeichnete das Einstimmigkeitsprinzip als "absolutes Novum". Und auch Willi hob die "sehr kooperative" Zusammenarbeit schon während der Koalitionsverhandlungen hervor.

In den vergangenen Jahren habe man "durchaus versucht, einige Projekte umzusetzen", die schließlich aufgrund von Unstimmigkeiten der ehemaligen Koalitionäre "schubladisiert" worden seien, sagte Anzengruber. Er kündigte an, die Umgestaltung des Bozner Platzes und des Vorplatzes des Hauses der Musik nun tatsächlich angehen zu wollen. Die Regierung habe sich zudem auf die Sanierung und Erweiterung des Innsbrucker Kongress- und Messezentrums (CMI) verständigt.

Vorbehaltsflächen für Wohnbau

Beim Thema Wohnen sieht das Koalitionspapier vor, dass künftig Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau im Freiland und bei gewidmetem Bauland zur Anwendung kommen sollen. Für den Herbst wurde ein entsprechender Beschluss im Gemeinderat avisiert. Bei Umwidmungen von Freiland in Bauland müssen demnach 75 Prozent des neuen Baulands der Stadt zu Wohnbauförderungskonditionen zum Kauf angeboten werden, hieß es.

Darüber hinaus bekannte man sich zu Verdichtungen, etwa bei Dachausbauten. Auch für junge Menschen soll mehr Wohnraum geschaffen werden, wobei der neue Bürgermeister dazu keine konkreten Zahlen nennen wollte. Sein für die Wohnungsvergabe zuständiger Vize Willi will bis spätestens Oktober eine neue Wohnungsvergaberichtlinie für städtische Wohnungen auflegen. Nach dem Wiener Vorbild des Wohntickets soll es auch ein Innsbrucker Wohnticket geben.

Mehr Inn-Brücken, mehr Radverkehr

Den öffentlichen Verkehr will die Koalition zudem schrittweise gratis machen. Zuerst sollen Öffis für Kinder bis sechs Jahre gratis sein, anschließend soll für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ein tirolweites Klimaticket um 19,60 angeboten werden. "Das Ziel ist, dass bis zum Ende der Periode ein kostenloses Öffi-Ticket für alle zur Verfügung steht", sagte Anzengruber. Angesprochen auf die dadurch entstehenden Kosten, meinte er, dass dies "ohne Partner" wie dem Bund oder der Europäischen Union wohl nicht gehen werde.

Im Autoverkehr werden sich die Innsbruckerinnen und Innsbrucker zudem auf eine langsamere Gangart einstellen müssen: Zwar findet sich im Koalitionsprogramm kein von den Grünen gewünschtes flächendeckendes Tempo 30, allerdings wolle man die Geschwindigkeitsreduktion "sukzessive" dort einführen, wo es "Sinn" mache. Für neu entstehende Fuß- und Radwege wird Stadträtin Janine Bex (Grüne) verantwortlich zeichnen. Sie kündigte auch an, drei neue Brücken über den Inn im Visier zu haben. (tschi, APA, 3.6. 2024)