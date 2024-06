Im Gastblog beschreibt Barbara Dvoran, wie spezifische Fachsprachen, kulturelle Gepflogenheiten und nonverbale Kommunikation unser Verständnis und unsere Zugehörigkeit in verschiedenen Kontexten, wie Sport, Alltag und Reisen, prägen und dass Improvisation dabei nicht nur erlaubt, sondern erwünscht ist.

Kürzlich verbrachte ich ein verlängertes Wochenende in der wunderschönen Region Emilia-Romagna. Sie war mir nur aus einem Strandurlaub in den 90er Jahren bekannt. Daran erinnert ein Foto mit selbstbedrucktem Beverly Hills 902010-Leiberl und einer bemalten und beschriebenen Bluejean. Während es das Leiberl in der gesprochenen Sprache weiterhin gibt, hat die Bluejean ihre Farbe wortwörtlich verloren. Cousin und Cousine trugen Aladdin-Shirts – die Pop-Kultur war auf ihrem Zenit angelangt.

Auf Social Media kursiert der Satz, der hier passen würde: "Sag mir, dass du aus den 90ern bist, ohne mir zu sagen, dass du aus den 90ern (richtig wäre natürlich 80ern) bist." Denn wir kommunizieren – bewusst und unbewusst – auch über Kleidung, Frisur, Schmuck, Körperhaltung und vieles mehr. Eine Reihe an Videoschaffenden, wie zum Beispiel "Austrian Kiwi", haben die Themen der zeit- oder unzeitgemäßen Outfits und Verhaltensweisen sowie sprachlichen und kulturellen Unterschiede humorvoll aufgegriffen. Oft gut gelungen, doch nicht alle sprachlichen oder (inter)kulturellen Phänomene können passend in dreißig Sekunden dargelegt oder vorgetanzt werden.

Eine verdiente Pause. Barbara Dvoran

In einem Monat startet die Tour de France nicht in Frankreich, sondern in Italien. Dabei verläuft sie auch durch Emilia Romagna. Um das zu feiern, fanden an den letzten Wochenenden zuvor viele Veranstaltungen zum Radrennsport statt, und ich fuhr bei einer Tour mit. Doch trotz meines professionellen Radler-Outfits auf dem etwas über 20 Kilometer (20 km werden übrigens heute zu 20 k, die Meter gehen verloren) langen Weg von Cattolica nach Rimini, bis hinauf zu einem Agriturismo (das wäre ein Bauernhof mit Gastronomie, Produkten oder Übernachtungsmöglichkeiten), verrieten mich Socken und Schuhe, abgesehen von dem vergleichbar eher langsamen Tempo. Eigene Pedale habe ich übrigens auch noch nie besessen.

Abends am Tisch mit ehemaligen und aktiven Radrennprofis konnte ich zwar in perfektem Italienisch bestellen, verriet aber mein Radsport-Unwissen während der Gespräche. Jede Sportart hat ihre eigene Fachsprache und allzu schnell entlarvt sich jener, der nicht Rad spricht, nicht Fußball spricht (ich vermisse die alten Bezeichnungen und wer ist dieser Hattrick?) oder nicht Karate spricht. Karate sprechen würde wohl zur Körpersprache zählen und bedeuten, der andere ist nach zwei Sekunden k. o. und sagt dazu nichts mehr. Mit Verb-Gymnastik konnte ich sie also nicht beeindrucken. Um bei sportlichen oder beruflichen Gruppen mitreden zu können, ist es viel wichtiger, die Fachausdrücke zu kennen, als dieselbe Sprache gut zu sprechen. Deshalb funktionieren auch gemischte, internationale Teams in den verschiedensten Sportarten ausgezeichnet und konnte uns Trapattoni besser als jeder andere die Leviten lesen.

Sprachliche und (un)sportliche Täuschmanöver

Vorzutäuschen, man kenne sich in einer Sportart oder Branche aus, kann schon alleine aufgrund der Fachsprache nur begrenzt funktionieren. Wir kennen die Komödien, in denen jemand vorgibt, dem Arzt- oder Anwaltsberuf nachzugehen und sich nur knapp aus verhängnisvollen Fragen zum Inhalt und komplizierten Begriffsdefinitionen herausrettet. Damals wie heute sorgen diese Situationen für Lacher beim Publikum.

Zu den Mechanismen der Kommunikation zählt die Körpersprache, besser gesagt der Körperausdruck. In den verschiedenen Sportarten gibt es eigene Regeln und Gewohnheiten, die uns auch als Profi oder Anfänger zu erkennen geben. Ein spannendes Beispiel, in dem mit Körperausdruck beim Sport gearbeitet wird, ist der Kinofilm Challengers. Es geht um Tennis, aber auch nicht. Denn vor allem geht es um eine Dreiecksbeziehung. Hier steht das Nicht-Ausgesprochene, das Nonverbale, die Blicke, Gesten und Angewohnheiten des Spielens während den Matches im Vordergrund. Dafür braucht der Film kaum Worte, wir hören laute elektronische Musik.

Egal ob das Jahrzehnt, die Sportart oder der Musikgeschmack: die Kleidung, das Dress beziehungsweise die Uniform zeigt Zugehörigkeit und ist Teil der Kommunikation. Dazu kommt das gelernte Verhalten, beispielsweise auf dem Fahrrad. Die Teammitglieder auf den Rennrädern haben feste Gewohnheiten, um die Abläufe rasch durchzuführen und zeigen einander Autos, Rillen, zukünftige Wege und vieles mehr durch Handzeichen an. Das ist für die Schnelligkeit, vor allem aber auch für die Sicherheit entscheidend. Ich würde mir wünschen, auch im echten Leben würde ab und zu jemand vor uns fahren, der uns mit Handzeichen zeigt, was zu erwarten ist, und vor möglichen Gefahren warnt.

Eine Tasse Kaffee und eine italienische Zeitung. Barbara Dvoran

Vom Caffè macchiato bis zum Song Contest

Zur Stärkung holte ich mir auf halber Strecke einen caffè macchiato am Strand in Riccione. Das Restgeld auf 1,20 Euro gab mir der Mann an der Kassa nicht direkt in die Hand, sondern legte es vor mich hin, wie fast immer in Italien. Auch diese Dinge des Alltags zählen zur Kommunikation und können uns manchmal mitteilen, ob sich jemand "wie die anderen" verhält. Im Gegenzug dazu begrüßte mich der Bankmitarbeiter meines Vertrauens in Lissabon mit zwei Küsschen – was andernorts wiederum schwer vorstellbar wäre.

Samstagabend in Cattolica sah ich den viel diskutierten Song Contest im italienischen Fernsehen (er hat es mittlerweile auf den Hauptsender geschafft, während man vor zehn Jahren noch lange zappen musste) und musste lachen, als appelliert wurde: "Wenn ihr Ex- oder random – dieses englische Wort ist äußerst beliebt – Bekanntschaften im Ausland habt, bittet sie jetzt, für Italien anzurufen." Bei der Weinverkostung hingegen lachten wiederum die Angestellten, als man sagte, sie sollten mit der Gruppe Englisch sprechen. L’inglese no. Massimo lo sa! "Englisch nicht! Massimo kann es", erklärten sie zu dritt.

Es tat gut, ein Wochenende lang Italienisch zu sprechen, zu hören und zu radeln. Im Italienischen ist die Verb-Gymnastik, mit den vielen Zeitformen und unregelmäßigen Verben, übrigens nicht ohne. Das Artikel-Sparring des Deutschen erspart man sich aber glücklicherweise. Die wichtigsten Wörter des Tages waren la bicicletta, kurz: la bici (das Fahrrad) und il vino (der Wein). Es gibt aber bei den männlichen und weiblichen Artikeln des Italienischen auch Ausnahmen, wie il problema (meine Studentin sagte lachend dazu, das Problem sei laut ihrer Lehrerin immer männlich) und la mano, die Hand, trotz -o am Ende. Im Deutschen bleibt oft nichts anderes übrig, als den Artikel zu raten.

Selbstgespräche – warum nicht?

Falls Sie Zungengymnastik in Sprachen mit etwas schwieriger Aussprache machen wollen: Sollten Sie im Zug, in der Straßenbahn oder in Bus in Portugal längere Strecken fahren, lesen Sie die Namen der Haltestellen auf der Anzeige, hören Sie dazu die Aussprache und sprechen Sie sie nach. Bus heißt übrigens auf Portugal-Portugiesisch autocarro und auf Brasilien-Portugiesisch ônibus, falls sie ihn suchen. Dieses Spiel funktioniert genauso auch in den Bussen in Malta, um Malti zu lernen, also Maltesisch – das auf einem nordafrikanischen Dialekt des Arabischen basiert und mit dem lateinischen Alphabet geschrieben wird. Andere denken bei dieser Nachsprech-Übung dann wahrscheinlich, Sie hätten, dialektal gesprochen, einen Poscher oder Huscher, sie ist aber eine der zeitsparendsten und besten Möglichkeiten, die Aussprache auf Reisen zu lernen. Sie werden sich möglicherweise wundern, wie etwa die Station Reboleira des Zugs in Richtung Amadora bei Lissabon ausgesprochen wird. Nicht ganz "einfach so, wie man es schreibt", wie meine damaligen portugiesischen Freundinnen lächelnd meinten, als wir uns einen Treffpunkt ausmachten.

Ich wünsche weiterhin viel Spaß bei der Satz- und Wortgymnastik in unserer und in anderen Sprachen. Improvisieren ist wie auch beim Sport nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. (Barbara Dvoran, 12.6.2024)