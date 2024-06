Eh klar: Aufstieg und Fall des Immobilienjongleurs René Benko sollen eine TV-Serie werden. Drehbeginn soll im Sommer 2025 sein, teilten Constantin Film und MR Film mit. "Dieser explosive Stoff hat alle Zutaten, die eine moderne emotionale TV-Serie braucht", sagt Produzent Oliver Auspitz von MR Film. Die Serie entführe "in die glitzernde Welt der Luxusvillen, Privatjets und elitären Partys", heißt es weiter.

Wird verfilmt: René Benkos Aufstieg und Fall. APA/HANS KLAUS TECHT

Frage: Wer wird Sebastian Kurz spielen? Wer Alfred Gusenbauer? Benko selbst ist auch schwer zu besetzen, weil er eigentlich so gar nichts Flamboyantes an sich hat. Die Hauptrollen werden wohl die Villen, Privatjets und elitären Party übernehmen müssen. Wobei es ja immerhin bemerkenswert ist, dass einmal bei einer TV-Serie mit österreichischem Thema nicht Kaiserin Sisi und Kronprinz Rudolf die Hauptfiguren sind. Diesmal also die packende Story eines lebenden österreichischen Milliardenpleitiers.

Wir freuen uns aber schon auf einige brillante Szenen. Gusenbauer, wie er Benko bei der Rotweinverkostung einen "fantastischen Chateau Migraine mit strahligem Abgang" empfiehlt. Oder der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz, wie er einem arabischen Herrscher Benko vorstellt: "This, your princely High-ness, ist Mr Benko from Tyrol. He makes good business in real estate. If you give him your money, you will be amazed!"

Man kriegt fast Lust, sich als Statist zu melden. (Hans Rauscher, 3.6.2024)