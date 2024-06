In der Diskussion um Diversität in der Führung wird meist über Geschlechter und Ethnien gesprochen. Übersehen werden dabei oft die diversen Persönlichkeiten

GASTBEITRAG: Judith Girschik

Laut, dominant, tonangebend: Viele Unternehmen entscheiden sich meist für bestimmende Führungskräfte. Kaum werden introvertiertere und ruhigere Personen mit dem Chefposten assoziiert. Extravertierte, laute und aggressive Persönlichkeitsmerkmale stehen nach wie vor im Fokus der Recruiter. Dabei gibt es wertvolle Fähigkeiten, die gerade introvertierte und vertrauensstiftende Vorgesetzte mitbringen.

Introvertierte Führungskräfte, die sich durch Ruhe, Reflexion und Empathie auszeichnen, erweisen sich als genauso erfolgreich, wenn nicht sogar erfolgreicher als ihre extrovertierten, lauten Kolleginnen und Kollegen. Studien zeigen, dass in sich gekehrte Führungskräfte besser zuhören und die Ideen proaktiver Mitarbeiter fördern. Das wiederum führt zu höherer Produktivität und Innovation. Diese Eigenschaften sind besonders in einem Umfeld von Vorteil, in dem Mitarbeiter ermutigt werden, ihre Ideen frei zu äußern und aktiv an Problemlösungen mitzuwirken.

Eine Chefin, die ruhig und gelassen bleibt, kann genauso erfolgreich sein – es braucht nicht immer laute Dominanz. IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

Vertrauen und ein hohes Maß an Verträglichkeit, Eigenschaften, die tendenziell Frauen zugeschrieben werden, sind ebenso Schlüsselfaktoren erfolgreicher Führung. Introvertierte Führungskräfte, die als vertrauenswürdig und kooperativ wahrgenommen werden, schaffen ein Umfeld, in dem sich Mitarbeiter psychologisch sicher und unterstützt fühlen. Diese Sicherheit fördert die Zusammenarbeit und den offenen Austausch von Ideen, was wiederum die Innovationsfähigkeit des Teams steigert. Unternehmen müssen gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Diversität der Persönlichkeiten in Führungspositionen zu erhöhen.

Gezielt Maßnahmen ergreifen

Agilität als Hilfestellung

Eine weitere Abhilfe, um unterschiedliche Führungspersönlichkeiten zu fördern ist etwa die agile Führung. Unter dem Konzept versteht man Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und eine starke Einbindung des Teams in Entscheidungsprozesse. Die Stärken introvertierter Führungskräfte können so in der Förderung von Teamarbeit und Kollaboration herausgearbeitet werden.

Häufig neigen Chefinnen und Chefs mit weniger dominantem Auftreten dazu, ihren Mitarbeitenden mehr Freiraum zu geben und sie zu ermutigen, eigene Lösungen zu entwickeln, was das Vertrauen und die Eigenverantwortung im Team stärkt.

Ein breites Spektrum an Persönlichkeiten jenseits von Geschlechterdiversität ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Führungskräfte, die nicht nur durch Dominanz und Lautstärke, sondern auch durch Ruhe, Empathie und Lösungsorientierung überzeugen, tragen wesentlich zu einem ausgewogenen und positiv produktiven Arbeitsumfeld bei. Unternehmen, die diese Vielfalt fördern und introvertierte Persönlichkeiten in Führungsrollen integrieren, können von einer positiven Teamdynamik, erhöhter Innovationsfähigkeit, gesteigerter Mitarbeitendenzufriedenheit und letztlich stärkerer Mitarbeitendenbindung profitieren.

Durch gezielte Programme und ein Umdenken in den oberen Etagen können Unternehmen sicherstellen, dass alle Arten von Führungspersönlichkeiten gefördert werden – zum Wohl der Organisation und ihrer Mitarbeiter. Nutzen Sie die Chance, Ihr Unternehmen durch die Förderung von Vielfalt auf das nächste Level zu heben. (Judith Girschik, 5.6.2024)