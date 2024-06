Die 55 Jahre alte Archäologin und langjährige Grabungsleiterin in der antiken Stadt Ephesos ist am Montag nach langer Krankheit gestorben

Die langjährige Ephesos-Grabungsleiterin Sabine Ladstätter. ÖAW-ÖAI/Niki Gail

Erst am Montag war bekannt geworden, dass Sabine Ladstätter die Grabungsleitung in der antiken Stätte Ephesos an ihren Kollegen und Stellvertreter Martin Steskal abgegeben hat. Nur wenige Stunden später kam die Nachricht, dass die renommierte 55-jährige Archäologin am Montag nach langer Krankheit gestorben ist, wie ORF.at berichtete. Das sei auch von der Familie bestätigt worden.

Ladstätter hatte 14 Jahre lang die Grabungsleitung in Ephesos inne. Rund 200 Wissenschafterinnen und Wissenschafter sind an den Forschungen in der 9000 Jahre alten Stadt, die in der heutigen Türkei liegt, beteiligt. Für Ladstätter, 2011 zur Wissenschafterin des Jahres gewählt, war Ephesos so etwas wie eine "zweite Heimat". Zuletzt wollte sie sich wieder ihrer Leidenschaft, der Keramikforschung, widmen.

Ladstätter wurde 1968 in Klagenfurt geboren. Nach der Matura in Völkermarkt studierte sie bis 1992 Archäologie und Alte Geschichte in Graz, für das Doktoratsstudium wechselte sie an die Universität Wien. Für diese leitete sie über mehrere Jahre die Ausgrabungen auf dem Hemmaberg in der direkten Umgebung ihrer Kärntner Heimat. Seit Mitte der Neunzigerjahre gehörte sie zum Forschungsteam der österreichischen Ausgrabungen in Ephesos.

Widerstände und Erfolge

2009 wurde Ladstätter Direktorin des Österreichischen Archäologischen Instituts (ÖAI) der Akademie der Wissenschaften, 2010 übernahm sie die Leitung der Grabungen in Ephesos. Ursprünglich war sie bereits Ende 2007 vom damaligen Wissenschaftsminister Johannes Hahn (ÖVP) als Grabungsleiterin für die zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden Stätte in der Nähe des heutigen Selçuk vorgeschlagen worden. Nachdem dies auf türkischer Seite zunächst auf Widerstand gestoßen war, verzögerte sich ihre Bestellung bis zum Jahr 2010.

Trotz der langen Geschichte – seit 1985 sind österreichische Forscher vor Ort – muss das ÖAI alljährlich um eine Grabungsgenehmigung bei der Antikenverwaltung der Türkei ansuchen. Im Zuge von Spannungen zwischen Wien und Ankara wurde diese Lizenz mehrmals zum diplomatischen Spielball, und das österreichische Forschungsteam musste seine Tätigkeit in Ephesos einstellen. Auch während der Pandemie 2020 und 2021 hat nur das türkische Archäologenteam in Ephesos gearbeitet.

Trotz dieser Querelen sei ihre Turkophilie, ihre Verbundenheit zu dem Land unumstößlich, sagte Ladstätter 2022: Sie habe hier Freundschaften fürs Leben gefunden. Unter der Leitung der Kärntnerin wurden spektakuläre Funde gemacht. 2022 legte ihr Grabungsteam ein frühbyzantinisches Stadtviertel frei – ein Sensationsfund. Ladstätter hinterlässt eine Tochter. (red, 3.6.2024)