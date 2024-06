Der Klassenerhalt war Stögers Abschiedsgeschenk. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Bochum - Kevin Stöger verlässt nach geschafftem Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga den VfL Bochum. Am Montag verabschiedete sich der 30-jährige Oberösterreicher auf seinem Instagram-Kanal von den VfL-Fans. Seinen neuen Club gab er noch nicht bekannt. Laut einer Meldung der Funke-Mediengruppe wechselt Stöger, dessen Vertrag bei Bochum Ende Juni ausläuft, zum Liga-Rivalen Borussia Mönchengladbach.

"Ich werde den Verein verlassen und ich hoffe, ihr werdet mich nächstes Jahr beim Spiel in Bochum trotzdem schön empfangen", sagte Stöger in einer Videobotschaft. Der Mittelfeldspieler war 2022 vom FSV Mainz 05 nach Bochum gewechselt. In 110 Spielen erzielte er 21 Tore und bereitete 28 Treffer vor. Beim Sieg im Elfmeterschießen in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf hatte er zum 3:0 in der regulären Spielzeit ein Tor geschossen und zu den beiden anderen die Vorarbeit geleistet. In Österreichs EM-Aufgebot schaffte es Stöger jedoch nicht. (APA; 3.6.2024)