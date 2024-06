Bis Ende Juni sitzt das Bundesland Niederösterreich der Landeshauptleutekonferenz vor – und richtet dementsprechend die Konferenzen der Landesverantwortlichen in den verschiedensten Bereichen aus. Auch zum Thema Flüchtlinge, zu dem regelmäßig die Landesflüchtlingsreferenten und -referentinnen tagen – so wie auch am Dienstagnachmittag.

Christoph Luisser (im Vordergrund, dahinter Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, beide FPÖ) hat im Land Niederösterreich beim Umgang mit Asylsuchenden politisch das Sagen. Foto: APA/Helmut Fohringer

Das Tagungsprogramm liegt dem STANDARD vor. In Hernstein, einer Gemeinde im Bezirk Baden, geht es dabei unter anderem um die zuletzt bereits vieldiskutierte Bezahlkarte für Asylwerberinnen und - werber. Auch die Valorisierung der Kostenhöchstsätze in der Grunderversorgung, also der Summe, die Unterkunftsgebern zur Versorgung von Asykwerbern pro Tag ausbezahlt wird, wird diskutiert – sowie etliche weitere Sachthemen.

Und es werden eine Reihe Anträge gestellt, die den asylpolitischen Vorstellungen der FPÖ entsprechen: Das Landesflüchtlingswesen in Niederösterreich liegt großteils in der Verantwortung der FPÖ, also wird der zuständige blaue Landesrat, Christoph Luisser, das Zepter schwingen.

Luisser (FPÖ) für Familienzuzugsstopp

So wird Luisser zum Beispiel den Antrag stellen, die Landesflüchtlingsreferenten mögen beschließen, die Bundesregierung zu einem Stopp des Familienzuzugs aufzufordern, der anerkannten Flüchtlingen von Rechts wegen zusteht. Detto soll im Bund ein "sofortiger Asylstopp" in ganz Österreich angeregt werden, ebenso die "Streichung der Entwicklungshilfe" und Visaverschärfungen für "unkooperative Herkunftsländer", Maßnahmen gegen die "unzulässige Rückkehr Fremder in ihre Herkunftsstaaten" sowie weitere Verschärfungen bei der Einbürgerung.

In Sachen Familienzuzug ist Innenminister Gerhard Karner bereits in Richtung Verschärfungen aktiv geworden. Anfang Mai verkündete er, dass die DNA-Tests, um den Verwandtschaftsgrad von Familienangehörigen mit in Österreich anerkannten Flüchtlingen zu überprüfen, stark ausgeweitet würden. Seit Mitte Mai geschieht dies an den betroffenen österreichischen Botschaften im Ausland auch.

Gahleitner: FPÖ "spielt" Themen für Wahlkampf

Darüber hinaus würden die Anträge aus Niederösterreich jedoch Themen behandeln, "die vielfach bereits eine Rechtsgrundlage haben", sagt Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher der Asylkoordination: "Das deutet daraufhin, dass hier Themen 'gespielt' werden sollen." Immerhin sei derzeit EU-Wahlkampf.

Das zeige sich etwa am Beispiel Entwicklungshilfestreichung: Weniger als zwei Prozent aller Asylanträge würden aus Ländern kommen, in denen Österreich Entwicklungshilfe leistet – und diese Länder würden sich der Rückkehr von Staatsbürgern nicht verweigern. Auch die Aberkennung von Asyl bei einem Besuch im Herkunftsland sei bereits Recht und Gesetz, und zwar "seit Anbeginn der Genfer Flüchtlingskonvention".

Sachleistungen statt Cash

Ein Schwerpunkt bei der Flüchtlingsreferententagung wird die Bezahlkarte für Asylwerbende sein. Laut Karner soll sie verhindern, dass Bargeld in Asylwerberhand gerät, das diese nach Hause schicken. Die Geflohenen sollen per Karte Zugang zu Sachleistungen haben.

Bereits im Februar hatte Karner angekündigt, dass er gemeinsam mit Bundesländern und Hilfsorganisationen eine "Sachleistungskarte" in der Ländergrundversorgung erarbeiten werde. Diesen Montag präsentierte das Land Oberösterreich schließlich das Modell einer Debitkarte, das im Ministerium als Vorbild für ganz Österreich gehandelt wird. Konkret sollen 210 Euro monatlich auf die Karte überwiesen werden. 40 Euro dürfen die Asywerbenden in bar abheben, der Rest wird beim Bezug etwa von Lebensmitteln abgebucht.

Ähnlich sind die Bezahlmodelle in Tirol und Vorarlberg, die dort bereits seit mehreren Jahren praktiziert werden. Weit eingeschränkter hingegen sind die Einkaufmöglichkeiten in Niederösterreich. Hier wurden am vergangenen Samstag in acht Unterkünften Karten des Anbieters Pluxee, früher Sodexo, ausgeteilt. Alkohol und Tabakwaren könnten damit nicht erstanden werden, sagte Luisser.

Wien stellt Bankkonten zur Verfügung

In der Bundeshauptstadt Wien hingegen erhält jede grundversorgte Person ein ganz normales Bankkonto und eine Bankomatkarte. Die Frage sei, was man mit den verschiedenen Bezahlsystemen bezwecke, kommentiert ein Sprecher von Soziallandesrat Peter Hacker (SPÖ). Selbstständigkeit werde mit stark einschränkenden Modellen sicher nicht gefördert.

Wien will bei der Landesflüchtlingsreferentenkonferenz den Antrag stellen, die von Karner geplanten Werte- und Orientierungkurse für Asylwerber in der Bundesgrundversorgung auf sämtliche 35.000 grundversorgten Asylwerbenden auszuweiten. Auch sollen sie um Deutsch- und Alphabetisierungskurse erweitert werden. Zudem soll eine Clearing-Stelle geschaffen werden, um gleich bei Antragsstellung Sprachkenntnisse zu erheben und einen beruflichen Kompetenzcheck durchzuführen, auf dass die Arbeitsmarktintegration beschleunigt werden könne. (Irene Brickner, 4.6.2024)