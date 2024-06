Zur Person

Cat Bohannon wurde 1979 in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia geboren. Sie studierte Literaturwissenschaften und schrieb ihre Doktorarbeit an der Columbia University in New York an der Schnittstelle zur Psychologie über Erzählung und Kognition. Ihr erstes Sachbuch Eva erschien 2023 und wurde ein Bestseller. Mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt sie in Seattle.

Zum Buch

Das sogenannte schwache Geschlecht ist in mancher Hinsicht stärker – etwa, wenn es um Resilienz und die Lebenserwartung geht. So liegt es auch im Eigeninteresse von Männern, mehr zum weiblichen Körper zu forschen. Cat Bohannon führt in Eva eloquent und zugänglich durch 200 Millionen Jahre Evolution. Durch faszinierende Geschichten und Fun-Facts kommt auch bei fast 800 Seiten keine Langeweile auf: Der biblische Sintflut-Mythos dürfte seinen Ursprung in städtischer Überbevölkerung haben, Frauen bauen Schmerzmittel im Schnitt schneller ab, und auch manche Transfrauen und Cismänner können stillen. Soweit vorhanden, berücksichtigt die bisexuelle Autorin zudem Erkenntnisse über Menschen, die trans, lesbisch, bi oder schwul sind. Bohannon erläutert ihre Hypothese, dass uns Geburtshilfe und Geburtenkontrolle zu den Menschen machten, die wir heute sind. Manches bleibt spekulativ, weil es sich nur eingeschränkt mit Daten untermauern lässt; manchmal werden die Ausführungen rund um natürliche Selektion und Evolution unscharf und vermischt mit Entwicklungen, die eher kultureller Natur sind. Dabei bleibt Eva ein augenöffnender Streifzug durch die Menschheitsgeschichte – und den Alltag von 50 Prozent der Weltbevölkerung. (sic)

