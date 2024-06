Viertelfinale Männer

Novak Djokovic (SRB/1) vs. Casper Ruud (NOR/7)

Alexander Zverev (GER/4)/Holger Rune (DEN/13) vs. Alex de Minaur (AUS/11)



Stefanos Tsitsipas (GRE/9) vs. Carlos Alcaraz (ESP/3)

Grigor Dimitrow (BUL/10) vs. Jannik Sinner (ITA/2)

Viertelfinale Frauen

Iga Swiatek (POL/1) vs. Marketa Vondrousova (CZE/5)

Coco Gauff (USA/3) vs. Ons Jabeur (TUN/8)

Jasmine Paolini (ITA/12) vs. Jelena Rybakina (KAZ/4)

Mirra Andrejewa (RUS) vs. Aryna Sabalenka (BLR/2)