Es gab überflutete Keller, Straßen und Unterführungen. In Bayern ist die Lage weiter kritisch, in Baden-Württemberg entspannte sie sich langsam

Vor dem Herzogsschloss im bayrischen Straubing führt die Donau Hochwasser. APA/dpa/Ute Wessels

St. Pölten/Linz/München – Starke Regenfälle haben am Montag in Nieder- und Oberösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Es gab überflutete Keller und Straßen, Unterführungen mussten vom Wasser befreit werden. In Oberösterreich rüstete man sich indes mit mobilem Hochwasserschutz am Inn und an der Donau. In der Nacht auf Dienstag wird eine zweite Hochwasserwelle erwartet, die aber wie die erste kein Problem darstellen sollte, sagte Feuerwehr-Kommandant Markus Furtner aus Schärding zur APA.

Gewitter und anhaltender Starkregen ließ 380 Feuerwehren in Niederösterreich bis zum späten Montagabend in Summe zu 330 Einsätzen ausrücken, berichtete Klaus Stebal vom Landeskommando auf Anfrage. Hauptsächlich betroffen waren neben der Stadt Schwechat die Bezirke Tulln, St. Pölten, Mistelbach, Amstetten, Krems und Korneuburg, wo im Raum Ernstbrunn auch die B6 wegen Überflutungen teilweise gesperrt werden musste.

Die zuvor prognostizierten Gewitter haben am Nachmittag auch in Oberösterreich lokal zu zahlreichen kleinräumigen Überflutungen geführt. Die Feuerwehr war ab 14.00 Uhr permanent gefordert. Am frühen Abend waren 69 Wehren zu 86 Einsätzen ausgerückt.

Mobiler Hochwasserschutz in Schärding

Nach starken Regenfällen in Süddeutschland bleibt der mobile Hochwasserschutz am Inn in Schärding indes aufgebaut, bis 6,50 Meter reichte er am Montag. "Wir könnten noch nachbauen", sagte Furtner. In der Nacht auf Sonntag erreichte der Inn demnach in der ersten Hochwasserwelle 5,09 Meter. Einen Pegelstand bis zu 5,20 Meter erwarte man auch in der kommenden Nacht. An der Donau rechnet der hydrographische Dienst des Landes am Nachmittag mit dem Erreichen der ersten Warngrenze in Achleiten (Bezirk Schärding) und in weiterer Folge in Linz und Mauthausen.

In Linz ist die erste Phase des Hochwasserschutzes aufgebaut. Bis Dienstag könnte der Pegel dort 6,50 Meter erreichen, das sei ein Meter über der Warngrenze, sagte Reinhard Enzenebner vom hydrographischen Dienst.

In Niederösterreich deuten die Prognosen indes darauf hin, "dass es kein Hochwasser geben wird", sagte Stebal. Die Lage werde laufend beobachtet, aktuell seien keine Maßnahmen zu setzen. Bei der Messstation Kienstock in der Wachau war am Sonntag die Hochwasserwarnstufe überschritten worden. Am Montag war der Pegel der Donau zunächst abgesunken, ab den Nachmittagsstunden gab es aber ein erneutes Plus. Der Pegel-Höchststand in Niederösterreich wurde vorerst für die Nacht auf Mittwoch erwartet.

Kritische Lage in Bayern

Die Hochwasser-Lage ist indes in Teilen Bayerns in Deutschland weiter kritisch. In Regensburg, wo der Katastrophenfall ausgelöst worden war, mussten am späten Montagabend 200 Menschen ihre Häuser verlassen. Im Landkreis Rosenheim war ebenfalls der Katastrophenfall ausgerufen worden, in einigen Orten kam es zu Evakuierungen. Nach erneut starken Regenfällen in der Nacht sollen die Niederschläge am Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nachlassen.

In Regensburg mussten am späten Abend rund 200 Menschen ihre Häuser verlassen. Die betroffene Straße liegt in der Innenstadt direkt an der Donau. Dort war der Untergrund durch den hohen Grundwasserspiegel stark aufgeweicht, es bestand die Gefahr, dass die Hochwasserschutzelemente versagen und die Straße geflutet wird.

Am Montagabend hatte der Landkreis Rosenheim Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. "Es besteht eine akute Gefahr für Leib und Leben", hieß es in einer Mitteilung der Behörde. In der Nacht zum Dienstag hatte sich die Lage dann leicht entspannt. Schulen und Kindergärten in den betroffenen Gemeinden sollen am Dienstag geschlossen bleiben. In sieben bayerischen Landkreisen fällt am Dienstag wegen der Hochwasserlage der Präsenzunterricht an zahlreichen Schulen aus.

Donau überschreitet Neun-Meter-Marke

In Passau hat der Wasserstand der Donau in der Nacht zum Dienstag die Neun-Meter-Marke überschritten. Um 3.00 Uhr meldete der Hochwassernachrichtendienst (HND) einen Wasserstand von 9,27 Metern – und prognostizierte den Scheitel für Dienstagnachmittag mit 9,50 Metern. Die Passauer Altstadt war bereits am Montag für den Autoverkehr weitgehend gesperrt worden. Ab einem Pegelstand von 8,50 Metern – der Montagnachmittag gemessen wurde – werden bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet.

An mehreren Pegeln entlang der Donau wurden die Scheitel in der Nacht beziehungsweise im Laufe des Dienstags erwartet, darunter auch Regensburg, Straubing und Deggendorf. Insbesondere an den südlichen Zuflüssen der Donau ging das Hochwasser demnach zurück.

In Baden-Württemberg entspannte sich die Wetterlage langsam – und die Folgen des verheerenden Hochwassers werden immer stärker sichtbar. Tausende Helfer sind weiter im Einsatz. Vier Todesopfer wurden bisher in Süddeutschland geborgen.

Weiterhin Einschränkungen im Bahnverkehr

Im Bahnverkehr kommt es weiter zu Einschränkungen. Mehrere Zugverbindungen des Bahnbetreibers Agilis entfallen am Dienstag aufgrund des Hochwassers entlang der Donau. Das gilt unter anderem für die Strecken Ingolstadt-Donauwörth-Gundelfingen sowie Ingolstadt-Ulm, wie ein Sprecher am Montagabend mitteilte. Der Zugverkehr der Deutschen Bahn ist aufgrund von Unwetterschäden ebenfalls stark beeinträchtigt. Wegen Überflutungen sind einige Strecken komplett gesperrt. Der Zugverkehr zwischen München und Ingolstadt jedoch wird nach aktuellen Informationen der Bahn am Dienstag wieder aufgenommen.

Verbände und Parteien forderten unterdessen mehr Investitionen in den Hochwasserschutz. Bund und Länder müssten "die Mittel für den Hochwasser- und Katastrophenschutz wieder deutlich ausbauen - und zwar dauerhaft und nicht ad hoc über Sonderprogramme", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er wies auf die wachsenden Ausgaben der Städte und Gemeinden für Maßnahmen wie Dammbau, Begrünung und Bewässerung hin, die durch die Erderwärmung nötig würden.

Gesetz für besseren Schutz

Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte am Montag bereits ein neues Gesetz zum besseren Schutz vor Hochwasser in Deutschland angekündigt. "Es wird immer deutlicher, dass wir uns gegen die Folgen der Klimakrise besser schützen müssen", teilte die Ministerin mit. "Dafür brauchen wir auch ein neues Hochwasserschutzgesetz."

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte den von den Fluten betroffenen Menschen in Süddeutschland verlässliche Unterstützung zu. "In den Hochwassergebieten steht jetzt nur eins im Vordergrund, Leib und Leben zu retten. Das ist der Imperativ der Stunde. Den Menschen in den Überschwemmungsgebieten muss aber auch beim Wiederaufbau geholfen werden", sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Dass die Überschwemmung weiter Landstriche häufiger als in der Vergangenheit aufträte, sei eine Folge der Erderwärmung. "Zurückdrehen können wir sie nicht, aber ich glaube, dass die fürchterlichen Ereignisse dieser Tage die Debatte darüber anregen werden, wie ernst wir den Klimaschutz nehmen", sagte Habeck. (APA, 4.6.2024)