Vorletztes Spiel vor EM Fußball-EM: Duell mit Serbien als erste Generalprobe für ÖFB-Team

Auf Österreichs Fußball-Nationalteam wartet Dienstag im Wiener Happel-Stadion der vorletzte Härtetest für die Euro. Gegen Serbien will sich die ÖFB-Auswahl weiteres Selbstvertrauen für das Turnier in Deutschland holen, ehe am Samstag der finale Test in St. Gallen gegen die Schweiz auf dem Programm steht