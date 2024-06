Am 11. Dezember 2020 wurde die Wortfolge "oder ihm dazu Hilfe leistet" aus § 78 des Bundesgesetzes als verfassungswidrig erklärt. Seit dem 1.1.2022 gilt das Sterbeverfügungsgesetz, wodurch die Beihilfe zum Suizid nur noch unter gewissen Voraussetzungen strafbar ist.

Menschen in der Präterminal- und Terminalphase erleiden oft Qualen – sowohl körperlich, sozial, psychisch als auch spirituell. Finden Sie generell, dass das Sterbeverfügungsgesetz eine Legitimation aufweist und wie stehen Sie zu der Meinung, dass durch den umständlichen Prozess zusätzliches Leiden entstehen kann? Sollte man Ärzt:innen und Apotheker:innen – natürlich im Rahmen des State of the Art und der geltenden Moral – dazu verpflichten, Menschen, die selbstbestimmt sterben wollen, zu unterstützen? Steht das Ihrer Meinung nach im Konflikt zu § 49a. ÄrzteG 1998?