Der Bund verkauft 110 Millionen Aktien an institutionelle Investoren, der Erlös soll für die Deutsche Bahn verwendet werden

Insgesamt können 2,5 Milliarden Euro mit dem Verkauf in die Kasse des Bundes fließen. IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Deutschland trennt sich von weiteren Anteilen der Deutschen Telekom. Die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) teilte am Montag mit, im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 110 Millionen Aktien des Bonner Konzerns an institutionelle Investoren zu verkaufen. Das kann 2,5 Milliarden Euro schwer werden. Zugutekommen soll der Erlös der Deutschen Bahn.

"Der Bund wird den ihm durch die Transaktion zufließenden Nettoerlös einsetzen, um das Eigenkapital der Deutsche Bahn AG zu stärken und die Bahninfrastruktur in Deutschland zukunftsweisend auszubauen", teilte das deutsche Finanzministerium am Montagabend mit. Eine Summe wurde nicht genannt.

27,8 Prozent Staatsanteil

Der für diese Transaktion verantwortlichen Bank zufolge sollen die Papiere in einer Spanne zwischen 22,13 Euro und dem aktuellen Schlusskurs von 22,64 Euro angeboten werden. Daraus ergebe sich ein Gesamtvolumen von 2,5 Milliarden Euro.

Durch den Verkauf schrumpft der Staatsanteil an der Telekom weiteren Angaben zufolge auf 27,8 Prozent. Damit sei der Bund auch in Zukunft der größte Aktionär des Unternehmens. Für die verbliebenen Anteile gelte eine Mindesthaltefrist von 90 Tagen mit bestimmten Ausnahmen. In den vergangenen Monaten hatte die KfW bereits 22,4 Millionen T-Aktien auf den Markt geworfen. (APA/Reuters, 4.6.2024)