Bei Azure for Operations könnten bis zu 1500 Stellen wegfallen

Im Jänner hatte Microsoft bereits 1.900 Stellen bei Activision Blizzard und Xbox gestrichen. REUTERS/Mike Segar

Microsoft kündigt einem Medienbericht zufolge hunderte Mitarbeiter seiner Cloud-Sparte Azure. Betroffen seien die Bereiche Azure for Operators sowie Mission Engineering, berichtete Business Insider am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Bei Azure for Operators könnten bis zu 1.500 Stellen wegfallen.

Im Jänner waren bereits 1900 Stellen bei Activision Blizzard und Xbox gestrichen worden. Die Kündigungen reihen sich ein in eine Welle von Stellenstreichungen in der Technologie- und Medienbranche in diesem Jahr. (APA/Reuters/red, 4.6.2024)