Reed Galen, Mitgründer von The Lincoln Project, einer Vereinigung ehemaliger republikanischer Parteistrategen, zeichnet ein ernüchterndes Bild der Republikanischen Partei – und zeigt, wie sich frühere Trump-Kritikerinnen und -Kritiker anbiedern.

Donald Trump ist in 34 Punkten des Verbrechens der Fälschung von Geschäftsunterlagen für schuldig befunden worden. Für die Republikanische Partei jedoch dürfte das kaum einen Unterschied machen. Nicht nur ist Trump nach wie vor der mutmaßliche Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei; die Republikaner haben auch wiederholt bewiesen, dass sie bereit sind, ihm jeden seiner Fehltritte – egal wie schwerwiegend – zu verzeihen.

Sieht sich als Opfer: der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Foto: Getty Images North America / Spencer Platt

Zwar ist seine Stellung nicht annähernd so stark, wie es die Schlagzeilen nahelegen. Tatsächlich liegt sein Vorsprung in den Meinungsumfragen nach wie vor innerhalb der Schwankungsbreite, und bei den laufenden republikanischen Vorwahlen verliert er weiterhin zehn bis 20 Prozent der Stimmen an Nikki Haley, die vor mehr als zwei Monaten aus dem Rennen ausgestiegen ist. Ohne die Unterstützung rechter Medien wie Fox News, Splitterpartei- und parteilose Kandidaten und russische Einflussnahme wäre es um Trumps Zahlen viel schlechter bestellt, als es heute scheint.

Trotz alledem bemühen sich viele hochrangige Republikanerinnen und Republikaner – darunter auch solche, die Trump in der Vergangenheit scharf kritisiert haben –, es sich vor dem November mit Trump gutzustellen. Wir wissen, dass ihre Motivation nicht darin besteht, "Amerika wieder groß zu machen" ("Make Amerika Great Again", MAGA), wie Trump im Wahlkampf 2016 versprach. Was also ist los?

Gefährliche Idee

Beginnen wir mit einer Aufzählung einiger dieser Leute. Zunächst einmal ist da der ehemalige US-Justizminister William Barr. Trotz all seiner Bemühungen während seiner Amtszeit, Trump vor dessen eigenem schlimmem und häufig ungesetzlichem Verhalten zu schützen, wandte sich Barr gegen seinen ehemaligen Boss, nachdem Trump versucht hatte, das Wahlergebnis des Jahres 2020 zu unterlaufen. Barr beschrieb Trumps Handlungen als "ekelerregend" und "widerwärtig" und äußerte, Trump dürfe "nicht einmal in die Nähe des Oval Office" gelangen.

Nun jedoch singt Barr ein völlig anderes Lied. In einem aktuellen Interview mit Fox News bestätigte er, dass er beabsichtige, im November für Trump zu stimmen. Barr äußerte zudem seine Unterstützung für die "Unitary Executive Theory" – die Idee, dass, wenn der Präsident etwas tut, dies per se rechtmäßig ist. Falls Trump wiedergewählt wird, wird er diese gefährliche Idee voll ausschöpfen.

"Seine Motivation ist Eigennutz."

Wie zu erwarten versuchte Barr, die Scheinheiligkeit seiner Entscheidung, Trump zu unterstützen, herunterzuspielen. Er behauptete, er habe "die ganze Zeit über gesagt", dass es seine "Pflicht" sei, sich im Falle "zweier schlechter Alternativen" für den Kandidaten zu entscheiden, von dem er glaube, dass er "dem Land am wenigsten Schaden zufügen würde" – und das bedeute, für den "republikanischen Kandidaten" zu stimmen. Aber machen wir uns nichts vor: Seine Motivation ist Eigennutz.

Vom Freund zum Feind und wieder zurück: der ehemalige US-Justizminister William Barr und sein Verhältnis zu Donald Trump. Foto: APA / AFP / Getty Images / Win McNamee

Barr weiß, dass Trump im Falle seiner Wahl im November sein Versprechen halten wird, sich an denen zu rächen, die sich persönlich oder politisch gegen ihn gestellt haben. Barr will nicht ins Gefängnis. Im Gegenteil: Als Justizminister war er Trump gefällig und weitete die Rolle des Justizministeriums aus, sodass es als Privatkanzlei des Präsidenten dienen konnte. Und er will Anerkennung dafür. Das wird nicht passieren. Doch weil Trump bei früheren Gelegenheiten seine Bereitschaft gezeigt hat, jenen zu "vergeben", die sich vor ihm in den Staub werfen, wird Barr es versuchen.

Dann ist da Senator James Lankford aus Oklahoma, der Trump kürzlich seine Unterstützung aussprach, obwohl der Ex-Präsident ihn wegen seiner Rolle bei den Verhandlungen über ein von beiden Parteien unterstütztes Einwanderungsgesetz attackiert hatte. Lankford mag behaupten, er stelle sich wegen politischer Differenzen mit Joe Biden an die Seite Trumps. Doch scheint klar, dass es ihm in Wahrheit darum geht zu verhindern, dass ihm bei den Vorwahlen in seinem stramm republikanischen Heimatstaat Konkurrenz durch einen eindeutig positionierten MAGA-Herausforderer erwächst.

"Die republikanische Geldelite, die anfangs Floridas Gouverneur Ron DeSantis als Alternative ansah, wird Trump im Namen von Steuersenkungen, Deregulierung und einer Beendigung der 'außer Kontrolle geratenen' Einwanderung unterstützen."

Alle diese Leute – und viele weitere, die bisher noch nicht aus ihren Löchern gekrochen sind – sind ein Produkt einer autoritären Bewegung, die keine Hemmungen hat, jene zu verstoßen, die dem Führer gegenüber weniger als absolute Loyalität an den Tag legen. Egal welchen Namen sie dafür wählen – Trump, MAGA oder America First –, wir sprechen hier von einer Bewegung, die Abweichler in ihren Reihen nicht hinnimmt. Selbst Haley sagt inzwischen, dass sie für Trump stimmen wird.

Im MAGA-Ökosystem

Die Republikanische Partei ist heute durchsetzt von Feiglingen, Fantasten und Scharlatanen wie Faschistinnen und Faschisten. Ihre Rückkehr zur Herde stellt nichts weiter dar als die wachsende Rechtfertigung ihrer Positionen im MAGA-Ökosystem. Das ist der traurige Zustand der republikanischen Führungsschicht. Falls Trump am Labor Day (2. September) auf einen Wahlsieg zuzusteuern scheint, ist zu erwarten, dass noch viele weitere Republikaner und sogar einige Never-Trumper versuchen werden, sich mit MAGA auszusöhnen.

Es sind nicht nur Politikerinnen und Politiker, die sich dem MAGA-Kult anschließen werden. Die republikanische Geldelite, die anfangs Floridas Gouverneur Ron DeSantis als Alternative ansah, wird Trump im Namen von Steuersenkungen, Deregulierung und einer Beendigung der "außer Kontrolle geratenen" Einwanderung unterstützen. Amerikas Oligarchen mögen Trump, weil er wie sie in rein transaktionaler Manier agiert; daher glauben sie, er werde sie in Ruhe lassen (wird er nicht).

Was in den Kalkulationen all dieser Leute nicht vorkommt, ist die Zukunft der Vereinigten Staaten. Der wichtigste Aspekt in der US-Politik steht nicht einmal ganz unten auf der Liste ihrer Anliegen; er schafft es gar nicht erst auf die Liste. (Reed Galen, Übersetzung: Jan Doolan, Copyright: Project Syndicate, 5.6.2024)