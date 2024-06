Mit dabei: Julia Jost, die heuer mit dem Antiheimatroman "Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht" debütierte. Rafaela Pröll/Suhrkamp Verlag

Apropos Literatur auf dem Land: Ab Mittwoch findet in Liezen und Umgebung die zweite Ausgabe des Literarischen Salon extended statt. Vor zwei Jahren lockte die Premiere, Ziel des veranstaltenden Vereins KULTurVIECH ist die "Herbeiführung der Synthese von Kunst und obersteirischer Lebensart". Was als Motto etwas abgedreht klingt, zeitigt konsequente Ergebnisse: Bereits seit Jahresbeginn unterhält der im nahen Admont aufgewachsene Autor Ferdinand Schmalz eine Textwerkstatt für im Bezirk Ansässige. Am Donnerstag wird die Produktion vorgestellt (20 Uhr, Eintritt frei).

Schmalz, Autor von Stücken wie am beispiel der butter oder jedermann (stirbt) sowie des Romans Mein Lieblingstier heißt Winter ist einer der originellsten Sprachspieler des Landes. Der 38-Jährige hat das Festival mit Hannes Pointner kuratiert, und dementsprechend einfallsreich sind auch dessen Formate. Sechs verschiedene Events zählt man an vier Tagen. Etwa gibt es (Samstag, 15 Uhr, mit Anmeldung) die Gelegenheit zum Speeddating: Thomas Arzt, Julia Jost, Mieze Medusa, Markus Köhle und Schmalz stehen zu je fünfminütigen Plaudereien bereit. Dieselben Autorinnen und Autoren werden auch die "Abschlussshow" am Samstag (20 Uhr, mit Ticket) bestreiten und dabei aus ihren aktuellen Texten lesen. Eröffnet wird am Mittwoch (20 Uhr, mit Ticket) mit Schauspielerin Anne Bennent und Musiker Peter Rosmanith, die die US-Autorin Carson McCullers (1917–1967) vorstellen.

Fehlen noch zwei Formate: Um an "Literatur im Betrieb" teilzunehmen, muss man in einem der mitmachenden Unternehmen arbeiten, bessere Chancen hat man also spontan am Freitag um Punkt 18 Uhr beim Lechnerhof-Laden. Wer mit dem Buch eines lebenden österreichischen Autors auftaucht, erhält eine Packung Bioeier. (Michael Wurmitzer, 4.6.2024)