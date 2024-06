Den blauen Raum zieren Abbildungen der Jahreszeiten. Archäologiepark Pompeji

Eine Naturkatastrophe im Jahr 79 sorgt heute noch immer für Staunen: Bei einem Ausbruch des Vesuv bei Neapel wurde die antike römische Stadt Pompeji unter Asche und Lava begraben, etwa 2000 Personen starben. Erst im 18. Jahrhundert wurde die Stadt wiederentdeckt, und man begann sie auszugraben. Archäologisch faszinierend ist, dass durch das Unglück das Leben in der Stadt in den letzten Augenblicken des Untergangs wie eine Momentaufnahme festgehalten ist.

Ein blaues Juwel aus dem Stadtzentrum wurde kürzlich freigelegt: Es handelte sich um ein blau gestrichenes Zimmer, das als Sacrarium bezeichnet wird. In einem solchen Raum wurden Rituale durchgeführt und sakrale Gegenstände aufbewahrt. Ein Bericht über das Zimmer wurde nun im E-Journal "Scavi di Pompei" veröffentlicht.

Neben Amphoren, Bronzegeschirr, Öllampen und Krügen wurden im blauen Zimmer auch Reste von Austern entdeckt (vorne rechts): Die Muschelschalen dienten zerkleinert wohl als Material für Putz. Archäologiepark Pompeji

Muschelschalen als Baumaterial

Vor blauem Hintergrund zeigen die Wände weibliche Figuren, die die Nischen in der Mitte des Raums schmücken. In den seitlichen Nischen sind die personifizierten Jahreszeiten, die zu den Horae gehören, zu sehen. In den Nischen an der mittleren Wand sind Allegorien der Landwirtschaft und des Hirtenwesens dargestellt. Die blaue Farbe der Wände ist in den pompejanischen Fresken nur selten zu sehen und war im Allgemeinen nur in sehr dekorativen Räumlichkeiten zu finden.

Mehrere Frauenfiguren sind an den Wänden des dekorativen Raumes zu sehen. Archäologiepark Pompeji

Bemerkenswert ist, dass die städtische Elite, die diese und ähnliche Räume in Auftrag gegeben und genutzt haben, den realen Bezug zur dargestellten Landwirtschaft verloren hatte, wie es im Bericht heißt. Die Personifikationen des Ackerbaus und des Hirtendaseins seien eher "eine nostalgische Erinnerung" als eine authentische Darstellung der zeitgenössischen Landwirtschaft.

Die Ausgrabung, die an frühere anschloss, brachte Gegenstände aus der Ausstattung des Hauses zum Vorschein, unter anderem 15 Amphoren, Bronzegeschirr, zwei Krüge und zwei Öllampen. Entdeckt wurde auch Baumaterial, das bei Renovierungsarbeiten verwendet wurde. Auf der Schwelle des Eingangs wurde ein Haufen Austernschalen gefunden, die, nachdem sie zerkleinert worden waren, wahrscheinlich den Putz- und Mörtelmischungen hinzugefügt wurden.

Pompei, scavi nella Regio IX rivelano un sacrario con pareti blu

Pompeii

In Pompeji wurden bisher mehr als 13.000 Räume in 1070 Wohneinheiten sowie öffentliche und sakrale Räume entdeckt. Die Ausgrabungsstätte, die immer wieder sensationelle Funde zutage bringt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Italien und ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes. Herculaneum teilt das Schicksal von Pompeji. Beide Stätten werden aber auch immer wieder Ziel von Vandalismus, manchmal nehmen sich Touristinnen und Touristen Steine als illegale Souvenirs mit.

Tourist angezeigt

Am Montag berichtete die italienische Polizei, dass eine mit Fresken bemalte Wand in Herculaneum von einem niederländischen Touristen beschädigt wurde. Der 27-jährige Tourist sei schnell identifiziert worden, nachdem Mitarbeiter der archäologischen Stätte die mit einem schwarzen, unauslöschlichen Stift angebrachten Graffiti-Schriftzüge auf einem weißen Teil einer bemalten Wand entdeckt hatten. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Schriftzug um die Unterschrift des Mannes.

Der Tourist wird wegen Beschädigung und Verunstaltung von Kunstwerken angeklagt. "Jede Beschädigung schadet unserem Erbe, unserer Schönheit und unserer Identität und muss deshalb mit äußerster Härte geahndet werden", erklärte der italienische Kulturminister Gennaro Sangiuliano. Als Reaktion auf wiederholte Vandalenakte hat Italien in diesem Jahr härtere Strafen für die Beschädigung von Denkmälern und Kulturstätten eingeführt und Geldstrafen von bis zu 40.000 Euro für diejenigen verhängt, die sich der Verunstaltung von Denkmälern schuldig gemacht haben. (APA, red, 4.6.2024)