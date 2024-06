Pro

Möge die Fußball-EM für Österreichs Fans nicht werden, was Public Viewing der Bedeutung nach eigentlich ist – eine öffenliche Aufbahrung. Auch wenn das Verletzungspech noch so groß ist, dürfte die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick in Deutschland doch quicklebendig auftreten. Da will man schon dabei sein, wenn man will. Natürlich bieten sich da Gemeinschaftserlebnisse außerhalb der eigenen vier Wände an, zumal, wenn sich innerhalb der vier Wände die Interessen nicht decken sollten.

Weil aber Public Viewing ohnehin nicht heißt, was alle glauben, muss man sich auch nicht unbedingt in Fanzonen quetschen, um in fragwürdiger Gesellschaft vor Großleinwänden das vorgeschriebene, sauteure Gschloder von Bier zu zwitschern. So bietet derStandard 51 exzellente Gelegenheiten sich vor dem Lagerfeuer namens Ticker zu versammeln, launige Einträge ausgewiesener Fachleute mit Postings zu beantworten, sich gegenseitig zu necken (Muhaha!) und dazu zu konsumieren, was immer man will – wenn das kein Angebot ist! (RONDO, Sigfried Lützow, 20.6.2024)