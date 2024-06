Pornografische Inhalte sind bereits jetzt ein schnell wachsender Teil der Beiträge auf der Plattform. IMAGO/Jonathan Raa

Die Plattform X hat in ihren Richtlinien Klauseln hinzugefügt, nach denen es Accounts neuerdings explizit erlaubt ist, nicht jugendfreie Inhalte zu posten. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Inhalte entsprechend gekennzeichnet sind und nicht an prominenter Stelle auf der Plattform auftauchen. Der Zugang für Kinder oder erwachsene User und Userinnen, die derartige Beiträge nicht sehen wollen, soll daraufhin eingeschränkt werden. Diese Sperre kann sowohl für einzelne Postings als auch für gesamte Profile angewendet werden.

Im neuen Statement zu "Adult Content" heißt es: "Wir sind der Meinung, dass Nutzer in der Lage sein sollten, Material zu erstellen, zu verbreiten und zu konsumieren, das sich auf sexuelle Themen bezieht, solange es einvernehmlich erstellt und verbreitet wird. Sich sexuell auszudrücken, ob visuell oder schriftlich, kann eine legitime Form des künstlerischen Ausdrucks sein. Wir glauben an die Autonomie von Erwachsenen, sich mit Inhalten zu befassen und Inhalte zu erstellen, die ihre eigenen Überzeugungen, Wünsche und Erfahrungen widerspiegeln, einschließlich derer im Zusammenhang mit Sexualität." Hierbei eingeschlossen sind auch KI-generierte oder animierte Inhalte.

Kein neues Phänomen

Durch die nun veröffentlichten Regeln wird keine neue Sparte auf der Plattform geschaffen: Schon lange spielen NSFW-Inhalte (Not Safe for Work) eine große Rolle auf X. Laut einer internen Untersuchung von 2022, die von Reuters eingesehen wurde, machen derartige Inhalte 13 Prozent aller Postings aus. Während dem Bericht zufolge andere Sparten wie Sport zurückgehen und die Plattform darum kämpfen muss, ihre aktivsten Nutzerinnen und Nutzer zu halten, ist der Anteil der nicht jugendfreien Beiträge einer der am schnellsten wachsenden.

Insbesondere durch die Einführung von Communitys auf X im letzten Herbst wurde pornografischen Inhalten ein Raum geboten. Die Admins dieser Untergruppen, die abseits vom allgemeinen Feed stattfinden, konnten die jeweilige Community mit einem "Adult Content" (Inhalte für Erwachsene) versehen. Daraufhin werden die Inhalte nicht mehr automatisch gefiltert, wie es sonst standardmäßig der Fall ist.

Einschränkungen und Sperren

Die Inhalte müssen konsensual entstanden sein, dürfen keine sexuelle Gewalt enthalten, und es wird eine Null-Toleranz-Politik gegenüber der sexuellen Ausbeutung von Kindern verlautbart. Die Konsequenzen hiervon sind die Entfernung des entsprechenden Beitrags sowie eine mögliche Sperrung des Accounts. Dieselben Auswirkungen hat die Platzierung von nicht jugendfreien Inhalten an besonders einsehbaren Orten wie etwa Profilbildern, Bannern oder Live-Videos. Ungekennzeichnete Beiträge an jeglicher Stelle können von jedermann durch ein In-App-Reporting gemeldet werden.

Diese Statements entstammen auch einer Kontroverse vom vergangenen September, bei der große Werbetreibende ihre Anzeigen aussetzten, da Accounts auf X zu Kinderpornografie aufriefen. Daraufhin versprach die Plattform, mehr Ressourcen darin zu investieren, solche Inhalte zu bekämpfen. Mitarbeitende, die im Zuge dessen mit Reuters sprachen, fürchteten Musks Forderungen nach weniger Inhaltsmoderation und der Entlassung von Personal. Ihrer Meinung nach würde das die Qualitätsverschlechterung der Inhalte noch weiter verschärfen. (red, 4.6.2024)