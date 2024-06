Lehrervertreterinnen und Lehrervertreter haben es länger gefordert, nun soll es bald so weit sein: Die Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) soll abgeschafft werden und für den Abschluss der Matura nicht mehr verpflichtend sein. Jeder Schülerin und jedem Schüler wird es aber weiterhin freistehen, eine VWA zu verfassen. Dass etliche Jugendliche darauf verzichten werden, liegt auf der Hand.

Die VWA soll in Zukunft freiwillig sein. Daniel Scharinger / picturedesk.

Mit der Abschaffung der VWA geht eine sinnvolle Vorbereitung auf die Universität verloren. Im ersten Jahr an der Uni müssen in den meisten Studien bereits Seminararbeiten geschrieben werden. Selbstständiges Arbeiten, Recherchieren von Quellen und richtiges Zitieren: All das wird dann als selbstverständlich angesehen.

Die VWA ist aber nicht nur eine Vorbereitung auf die Uni. Das Verfassen einer Abschlussarbeit wird auch in vielen nichtakademischen Ausbildungen verlangt. Das Argument, dass ChatGPT und andere KI-Programme Hilfe leisten können, stimmt nur bedingt – die Künstliche Intelligenz spuckt keine fertigen Abschlussarbeiten aus, wie viele kritisieren. Diese Programme zitieren nicht richtig und verwenden oftmals unzuverlässige Quellen.

Dadurch lehrt die VWA die jungen Menschen auch einen richtigen Umgang mit Medien und Inhalten im Internet. Im Zuge der VWA müssen sich die Jugendlichen damit auseinandersetzen, welche Informationen tatsächlich glaubwürdig sind und welche nicht. In Zeiten von Fake News, gezielten Desinformationskampagnen und Hass im Netz ist das essenziell. (Max Stepan, 4.6.2024)