Die Liste ist lang und gespickt mit prominenten Namen: Heizungshersteller Windhager, Grieskirchner Bier, Diskonter Pepco oder Autozulieferer Elko König. Das sind nur einige der Unternehmen, die heuer pleitegegangen sind. Am Dienstag rutschte das Photovoltaikunternehmen Suntastic Solar aus dem Bezirk Korneuburg in die Insolvenz – und das in einer Zeit, in der PV-Anlagen eigentlich boomen.

Hört man sich bei heimischen Gläubigerschutzverbänden um, sind sich alle einig, dass Österreich in Sachen Insolvenzen auf ein Rekordjahr zusteuert. Den Kreditschützern vom KSV 1870 zufolge gab es 1693 Insolvenzfälle im ersten Quartal, verglichen mit den ersten drei Monaten des Vorjahres ist das fast um ein Drittel mehr. Solche Zahlen gab es zuletzt in der Finanzkrise 2009.

In Summe sind 125 Mitarbeiter und an die 400 Gläubiger von der Pleite des Photovoltaikunternehmens Suntastic Solar aus dem Bezirk Korneuburg betroffen. IMAGO/Jochen Tack

Tatsächliche Insolvenzverfahren wurden in 1089 Fällen eröffnet, bei den übrigen mangelte es dafür an kostendeckendem Vermögen für das Verfahren. Je nach zuständigem Landesgericht beläuft sich dieses auf maximal 4000 Euro. "Die angespannte wirtschaftliche Lage ist deutlich spürbar. Wir rechnen bis Jahresende mit 6500 bis 7000 Insolvenzen", sagt KSV-Experte Jürgen Gebauer zum STANDARD.

Die drei Klassiker

Die drei am stärksten betroffenen Branchen sind der Bau, Handel und die Gastronomie. Sie gelten von jeher als besonders anfällig in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und momentan kommt viel zusammen: hohe Energiekosten, hohe Inflation, Arbeitskräftemangel, voraussichtlich wenig Wirtschaftswachstum. Wenn beispielsweise bei einem Lokalbesitzer die Kosten für Energie und Personal steigen, gleichzeitig aber Gäste ausbleiben, weil die Leute wegen der hohen Inflation mehr aufs Geld schauen, wird es schnell einmal eng. Am Bau leidet man vor allem unter den hohen Zinsen und den strengeren Kreditvergabekriterien.

Aber selbst die Corona-Pandemie spielt nach wie vor eine Rolle: "Nachzieheffekte aus den Pandemiejahren sind immer noch da. Zahlreiche Unternehmen hätten eigentlich das Jahr 2022 schon nicht überlebt, haben sich mit den Förderungen aber über Wasser gehalten", sagt Gebauer. Ganz große Sorgen macht er sich allerdings noch nicht. Die Entwicklung sei noch im Rahmen, und die Marktbereinigung sei ebenfalls wichtig. Außerdem nehme die Menge an erfolgreichen Sanierungsverfahren tendenziell zu.

Spezialfall Signa

Eine besondere Rolle spielt natürlich die kollabierte Signa-Gruppe rund um den Investor René Benko. Zur Erinnerung: Es handelt sich dabei um die größte Pleite in der Geschichte des Landes. Das undurchsichtige Firmengeflecht besteht bzw. bestand aus zahllosen Einzelgesellschaften, von denen sehr viele Insolvenz angemeldet haben und dementsprechend als jeweils eigener Fall behandelt werden.

Das ließ auch die Verbindlichkeiten kräftig steigen. "Die Zahl der in Insolvenz geratenen Passiva in der Causa Signa machen dabei einen Ausschlag, wie es ihn noch nie gegeben hat", sagte Cornelia Wesenauer vom AKV jüngst in der ZiB 2. Allein die Verbindlichkeiten der Familie-Benko-Privatstiftung und der Lamarr-Rohbau-Firma belaufen sich auf über eine Milliarde Euro.

Schlechte Zahlungsmoral

Österreichs Unternehmen gerieten während der vergangenen Monate zusätzlich unter Druck, weil die Zahlungsmoral im Geschäft mit Firmenkunden zunehmend schlechter wird. So stieg der Anteil der verspäteten Zahlungen aller Rechnungen zwischen Kunden und Lieferanten im Geschäftsbereich im vergangenen Jahr von 44 auf 55 Prozent, wie aus dem aktuellen Zahlungsbarometer des internationalen Kreditversicherers Atradius hervorgeht.

"Diese Zahlen unterstreichen die Dringlichkeit eines strategischen Kreditmanagements für Unternehmen und vor allem der Absicherung der Liquidität", sagt Franz Maier, Atradius-Chef für Österreich, Ungarn und Südosteuropa. 80 Prozent der Unternehmen aus dem Baugewerbe und der Stahl- bzw. Metallindustrie berichten demnach von einer Verschlechterung. (Andreas Danzer, 4.6.2024)