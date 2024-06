Eine lebensverändernde Affäre im Lagerraum haben Etero (Eka Chavleishvili) und Murman (Temiko Chichinadze) im georgischen Film "Amsel im Brombeerstrauch". Jetzt noch im Kino. Alva Film

Falten, Speck, Runzeln. Alte Körper werden in der von Jugend besessenen Bildkultur gern ausgeblendet. Schönheits-OPs sind mittlerweile schon ab 30 Standard, und Biohacking – der Versuch, das biologische Alter zurückzudrehen – trendet mit Posterboys wie dem US-Unternehmer Bryan Johnson. Körper müssen stets "instagrammable" und gefährlich glatt sein. Sexy ist das allerdings nicht.

Und deshalb ist es spannend, dass gerade das "alte" Arthouse-Kino – das das Interesse am Sex schon fast verloren hatte – derzeit auf Liebespaare setzt, deren Körper keiner jungen, schlanken Norm entsprechen. Das ist gut, denn durch das Desinteresse an geglätteter "Sexiness" gewinnen Sexszenen neben einer reichen Palette an zwischenmenschlichen Emotionen auch an subversiver Kraft in einer Gesellschaft, in der Repräsentation Gold wert ist.

Die Hauptdarsteller des iranischen Films "My Favourite Cake" Esmail Mehrabi und Lily Farhadpour mit einer Fotografie des Regie-Duos Maryam Moghaddam und Behtash Sanaeeha auf der diesjährigen Berlinale. Der Film startet Ende Juli in den österreichischen Kinos. AFP/RONNY HARTMANN

Dieses Jahr gab es schon zwei Kinofilme, in denen ältere Frauen die Initiative ergreifen. Beide stammen nicht aus dem Westen. Im wundervollen georgischen Film Amsel im Brombeerstrauch hat eine kurz vor der Menopause stehende Frau eine Affäre mit ihrem Zulieferer. Und im iranischen Film My Favourite Cake verbringt eine Witwe 70 plus eine heimliche Liebesnacht mit einem älteren Mann, der sein Glück kaum fassen kann. Bei den gleichaltrigen "geistlichen Führern" kam das nicht gut an, dem Regieduo wurde die Ausreise verwehrt. So viel Sprengkraft liegt in "alter" Liebe. (Valerie Dirk, 7.6.2024)