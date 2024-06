Ausschnitt aus dem Film "Dumb Money": Im Jahr 2021 trieb Keith Gill alias "Roaring Kitty" die Aktienmärkte um. LEONINE

Angesichts der aktuellen Turbulenzen rund um die Gamestop-Aktie erwägt die Plattform E-Trade laut einem Exklusivbericht des Wall Street Journal, den unter dem Pseudonym "Roaring Kitty" agierenden Influencer Keith Gill auszuschließen. Ihm wird dem Medienbericht zufolge potentielle Kursmanipulation vorgeworfen.

Kurz bevor er den Hype um die Meme-Aktie ein weiteres Mal befeuerte, soll er selbst ein höheres Investment in Gamestop getätigt haben, was Insidern zufolge bei E-Trade zu entsprechenden Überlegungen führt. Morgan Stanley, das Unternehmen hinter E-Trade, hat sich zu dem Bericht noch nicht geäußert.

Roaring Kitty ist zurück

Die Aktien von Gamestop waren am Montag um 30 Prozent gestiegen, nachdem "Roaring Kitty" auf der Plattform Reddit bekanntgegeben hatte, 116 Millionen Dollar in den angeschlagenen Videospielehändler investiert zu haben. Demnach hält Gill derzeit fünf Millionen Gamestop-Aktien beziehungsweise 1,8 Prozent der öffentlich verfügbaren Anteile. Hinzu kommen Optionen, die er ebenfalls erworben haben soll.

Bereits Mitte Mai hatte die Aktie von Gamestop einen Kurssprung verzeichnet – und zwar nur deshalb, weil der Influencer sich nach jahrelanger Pause mit einem Posting auf dem Kurznachrichtendienst X zurückgemeldet hatte, das jedoch keinerlei Kontext zu Gamestop aufwies. Das aktuelle Reddit-Posting ist nun seine erste öffentliche Bekanntgabe zum Thema Gamestop nach rund drei Jahren Pause. Im April 2021 hatte er laut einem Bericht von Reuters unter dem Titel "Final Update" verkündet, dass er 200.000 Gamestop-Aktien im Wert von 30,9 Millionen Dollar halte.

Meme Stocks

Gill war die Schlüsselfigur hinter den Gamestop-Kursturbulenzen im Jahr 2021. Neben dem Usernamen "Roaring Kitty" hatte er auch unter dem Pseudonym "Deep Fucking Value" auf seinem Youtube-Account auf unorthodoxe Weise Stimmung für den Kauf von Gamestop-Aktien gemacht und so den Kurs der angeschlagenen Handelskette in die Höhe getrieben. Unter dem Schlagwort "Meme Stock" tauschten sich Hobbyinvestoren auf Social Media aus, kauften gezielt bestimmte Wertpapiere und beeinflussten so die Kurse auf eine Weise, die von institutionellen Investoren nicht antizipiert wurde. Später wurde die Geschichte gar verfilmt.

Indes hegen manche Beobachter auch Zweifel angesichts der aktuellen Entwicklungen. So sei nicht gesichert, dass der aktuelle Screenshot überhaupt echt sei – und dass die Social-Media-Accounts überhaupt noch von Gill betreut werden. (stm, 4.6.2024)