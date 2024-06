Auf dem Markt: Alltagsszene auf dem Reumannplatz in Wien-Favoriten. Foto: Regine Hendrich

Dieser Tage schaute ich in einem gemütlichen Szenelokal in einem Wiener Innenstadtbezirk vorbei. Zum üblichen Publikum hatte sich aber ein gutes Dutzend junger Frauen im Hijab (Kopftuch der muslimischen Frauen) und teilweise in traditioneller islamischer Frauenkleidung eingefunden. Eine diskrete Erkundigung bei der Kellnerin ergab, es handle sich um einen "Betriebsausflug", die Damen kämen wegen des hier veranstalteten Publikumsquiz. Es gab dann ein kleines Missverständnis, die Küche war wegen der vielen Gäste überfordert, die Damen glaubten aber, sie würden diskriminiert und hinterließen ihren Zorn auf der Website des Lokals. Die Betreiber, in Ehren ergraute Progressive, klärten den Irrtum auf, und der Protest auf der Website wurde gelöscht.

Übriggeblieben ist der Eindruck, dass junge Muslime in Österreich doch nicht nur aus üblen, gewalttätigen Banden aus islamistischen Gefährdern bestehen. Ich erinnerte mich an etwas, das ich im August 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, geschrieben hatte: "Wer sich Sorgen macht wegen 'Islam': Die freie, säkulare, pluralistische europäische Gesellschaft wird ihr Verführungswerk tun."

Das ist mir seither immer wieder von Lesern um die Ohren geschlagen worden, obwohl ich gleichzeitig auf die Gefahren durch islamistische Hetzer aufmerksam machte. Wie sieht es heute aus? Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht und wer sich etwas eingehender informiert, wird eine gewisse Normalität, eine gewisse Anpassung erkennen. Und gerade unter jungen muslimischen Frauen ist ein gewisses Emanzipationsstreben bemerkbar (unter anderem durch die sinkende Geburtenrate).

Gewaltige Probleme

Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass gewaltige Probleme bestehen. Und zwar mit aggressiven, jungen Männern, die entweder in eine üble "normale" Kriminalität verfallen oder in islamistischen Terror.

Wirklich gefordert sind jetzt die muslimischen Vertretungen. Was denken die sich eigentlich, wenn der nächste islamistische Extremist mit Berufung auf Allah Leute umbringt? Geht uns nichts an? Das ist nicht der "wahre Islam", denn der ist ja friedlich? (Was zu diskutieren wäre, denn der Religionsgründer war ein Feldherr und Eroberer.)

Ein Problem der Muslime in Europa ist, dass für sie die Religion viel mehr Bestandteil des Lebens und des Selbstverständnisses ist, für die anderen aber nicht (mehr). Was ich übrigens schon 2012 geschrieben habe: "Nur müssen sich auch die Muslime in Europa, in Deutschland, Österreich einer Wirklichkeit stellen: Europa ist nicht (mehr) religiös geprägt."

"Seine Autoritäten müssen sich auch darum kümmern, dass er nicht missbraucht wird."

Jeder Versuch islamistischer Eiferer, dieser Gesellschaft etwas aufzuzwingen, muss unterbunden werden. Vor allem von den muslimischen Vertretern in Europa selbst. Sie dürfen sich nicht mehr wegducken. Sie müssen massiv gegen die Attentäter auftreten. Gerade weil die Religion in ihrem Leben eine so große Rolle spielt. Sie müssen ihre Autorität und den nicht geringen formellen und informellen Einfluss einbringen. Vor allem in der Jugendarbeit. Wenn der Islam ein Lebensprinzip ist, dann müssen sich seine Autoritäten auch darum kümmern, dass er nicht missbraucht wird. (Hans Rauscher, 4.6.2024)