Eine Erhebung in 40 beliebten Reisezielen gibt Aufschluss darüber, wo man in Europa für eine Kugel Eis am wenigsten zahlt – und wo am meisten

Der Eis-Preis variiert je nach Urlaubsland gewaltig. APA/dpa/Monika Skolimowska

Eis gehört zum Sommerurlaub einfach dazu. Wie viel Budget Familien in diesem Sommer für den Eishunger einplanen müssen, zeigt eine Erhebung von Eisverkaufspreisen in beliebten europäischen Reisezielen. Durchgeführt hat diesen die Lernplattform Preply. Man hat dafür die aktuellen Verkaufspreise für eine Kugel Eis in 40 beliebten Urlaubsregionen erhoben. Von der Algarve über Ostsee und Nordsee bis nach Zypern verrät der Preisvergleich, wie viel Budget Urlauberinnen und Urlauber in diesem Sommer für ihr Eisvergnügen in den Ferien einplanen müssen. Im Durchschnitt kostet eine Kugel Eis in europäischen Touristenregionen 2,39 Euro.

Das preiswerteste Eisvergnügen erwartet Reisende laut Preply in diesem Sommer an den Stränden der beliebten Türkischen Riviera. Im Schnitt kostet eine Portion dort nur 0,55 Euro. Die Eisdielen an der türkischen Mittelmeerküste sind damit europaweit die einzigen, die eine Portion Eis für unter einen Euro anbieten.

Auf Mallorca kostet die Kugel Eis inzwischen etwa 2,84 Euro und ist damit teurer als im europäischen Schnitt. Eine Familie mit zwei Kindern zahlt am Strand bei jeweils zwei Kugeln Eis mindestens 22,72 Euro, rechnet man vor. Günstiger ist es in Spanien auf den Kanarischen Inseln (2,04 Euro) und an der Costa Brava (2,81 Euro).

In deutschen Ferienregionen ist das Eis von der Eisdiele erstaunlich preiswert, wie der Europavergleich deutlich macht. In allen sechs untersuchten Regionen liegt der Preis für eine Kugel Eis unter dem europäischen Durchschnitt.

Teurer Norden

Besonders günstig sind St. Peter-Ording an der Nordsee und die Bodenseeregion, wo eine Kugel Eis im Schnitt nur etwa 1,66 Euro kostet. Beide Regionen gehören damit zu den fünf günstigsten Eis-Reisezielen. In Deutschland müssen Gäste der Insel Sylt beim Eis am tiefsten in die Tasche greifen. Eine Kugel Eis gibt es dort für 2,36 Euro.

An der Ostsee hingegen gibt es eine Kugel Eis für unter zwei Euro. Interessanterweise ist Rügen mit 1,74 Euro günstiger als der Timmendorfer Strand, wo eine Kugel Eis 1,98 Euro kostet. Am bayerischen Chiemsee liegt der Preis für die kühle Nascherei bei etwa 1,92 Euro.

Deutlich teurer als in Österreich ist das Gelato in Italien. imago images/F. Anthea Schaap

Auch in Österreich ist das Eisvergnügen vergleichsweise erschwinglich. In Tirol gibt es die Kugel in der Waffel oder im Becher für 1,74 Euro. Etwas günstiger ist das Gefrorene am Wörthersee, wo eine Portion schon für 1,70 Euro zu haben ist.

Deutlich teurer wird es in der Heimat des Gelato, Italien: Etwa 2,77 Euro muss man für eine Kugel italienisches Eis bezahlen. Besonders kostspielig wird es in der Hauptstadt Rom, wo eine Portion im Schnitt für 3,63 Euro verkauft wird. Eine vierköpfige Familie ist hier schnell einmal fast 30 Euro los. Im beliebten Badeort Rimini an der Adria wird das Gelato aktuell für drei Euro gehandelt. Eine preiswertere Abkühlung in der Waffel gibt es in Italien am Gardasee (2,14 Euro), auf Sizilien (2,52 Euro), in der Region Puglia (2,60 Euro) und auf Sardinien (2,66 Euro).

Das teuerste Eis gibt es zum Glück nicht in einem klassischen Sommerurlaubsziel im Süden. In Norwegen wird Eis essen zum Luxus. Mit einem Preis von 5,41 Euro pro Portion ist Norwegen das teuerste Land für eine Portion Eis. Als Familie mit Eishunger kommt man so leicht auf Kosten von über 40 Euro. (red, 4.6.2024)