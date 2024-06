Fuzzman wird am Samstag bei "Bella Ciao" den Kehraus des Wiener Sportclub-Stadions beschallen – neben vielen anderen Bands. APA/MAX SLOVENCIK

Eigentlich hätte man bei Miley Cyrus anfragen können. Das hätte hinsichtlich der Abrissbirne gepasst, bezüglich der Musik aber eher nicht so. Wobei: Abrissbirne wäre ebenfalls zart übertrieben gewesen, denn es verhält sich so: Am kommenden Samstag sagt man am Wiener Sportclubplatz Ciao, und zwar Bella Ciao.

Bella wird der Fußballplatz von seinen Fans liebevoll genannt, Abschied nimmt man, weil die alte Schönheit unters Messer kommt und renoviert wird. Dazu gibt es ein hübsches Zitat von Dolly Parton, der Patentante von Miley Cyrus, die über die an ihr vorgenommenen Restaurationen einmal den schönen Satz gesagt hat: "You have no idea how much it costs to look so cheap." Gute Dolly.

Um zwölf Uhr geht's los

"Bella Ciao" ist der Titel eines kleinen Band-Auftriebs, der zum vorübergehenden Abschied laut "Auf Wiedersehen" sagen wird. Am Samstag treten schon ab High Noon (zwölf Uhr für die Freunde des Eastern) die ersten Bands auf. Zum Beispiel die feministischen Punks von Das Schrei, die Combos Honestly, The Worst oder Onkel Gusta; das ist die Band des Sohnemanns von Herwig Zamernik.

Papa Zamernik wird später am Tag ebenfalls auftreten, schließlich ist er der Welt als Fuzzman bekannt. Als solcher hat er eben erst die Wiener Festwochen mit eröffnet. Weiters zu sehen und zu hören sind die ewig lässigen BulBul, Heckspoiler – und ein weiblicher Überraschungsgast wird sich ebenfalls die Stollen anschrauben und die Gitarre einstecken. Was kostet der Spaß? "Pay as you wish", lautet die menschenfreundliche Antwort. (Karl Fluch, 5.6.2024)