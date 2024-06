In Passau hat der Wasserstand der Donau in der Nacht zum Dienstag die Neun-Meter-Marke überschritten. IMAGO/Harald Dostal

München/Rosenheim/Regensburg – Die Hochwasser-Lage im Süden Deutschlands ist weiter kritisch. Besonders stark betroffen sind Gebiete in Bayern an der Donau. An mehreren Pegeln entlang des Flusses werden am Dienstag die Scheitel erwartet, also die höchsten Wasserstände des Hochwassers. In Baden-Württemberg entspannt sich die Hochwasserlage dagegen deutlich. Doch die – auch tödlichen – Folgen des verheerenden Hochwassers werden immer stärker sichtbar.

Im Unterallgäu wurde eine Frau tot aus ihrem Auto geborgen. Damit stieg die Zahl der bekannten Todesopfer infolge des Hochwassers in Bayern und Baden-Württemberg auf fünf. Die Suche nach einem im Hochwasser in Schwaben in Süddeutschland vermissten Feuerwehrmann geht laut Polizei weiter – allerdings wird vorläufig nicht mehr in den Fluten gesucht. Die Strömung sei derzeit so groß, dass eine Suche vom Wasser aus für die Einsatzkräfte zu riskant sei, sagte Polizeisprecher Holger Stabik.

An der Donau sollen die Wasserstände am Dienstag zwar die höchsten Werte des aktuellen Hochwassers erreichen, aber unter früheren Werten bleiben, wie der Hochwassernachrichtendienst am Morgen mitteilte. Zwischen Kelheim und Passau sollen die Pegelstände bis einschließlich Mittwoch oberhalb der Meldestufe 4 liegen. Städte und Landkreise stemmen sich dort seit Tagen mit Schutzmaßnahmen gegen das Hochwasser.

Feuerwehren "gefordert wie noch nie"

Die Feuerwehren im südlichsten Bundesland sind wegen des Hochwassers nach Einschätzung des Landesfeuerwehrverbands gefordert wie noch nie. "In dieser Art und Weise und in dieser Ausdehnung ist das tatsächlich einmalig", sagte Verbandschef Johann Eitzenberger der Süddeutschen Zeitung. "Wir haben täglich 30.000 ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende im Einsatz und versuchen Schäden zu verhindern und zu minimieren, wo es geht."

Zusätzliches Wasser von oben soll es nicht oder nur kaum geben: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) werden am Dienstag keine unwetterartigen Niederschläge mehr erwartet. Lediglich an den Alpen bestehe gegen Nachmittag und Abend ein geringes Risiko für Gewitter mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. An den Donauzuflüssen ging das Hochwasser am Morgen zurück.

Hochwasser herrscht auch an der Isar in München. IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO

Im Bereich Isar und Inn hätten jedoch die Starkregenfälle vom Montag zu kurzzeitig starken Anstiegen der Pegelstände geführt. Tausende Helfer sind weiter im Einsatz. An zahlreichen Schulen in Bayern fiel auch am Dienstag der Präsenzunterricht aus.

Suche nach vermisstem Feuerwehrmann

Die Suche nach einem im Hochwasser in Schwaben in Süddeutschland vermissten Feuerwehrmann geht laut Polizei weiter – allerdings wird vorläufig nicht mehr in den Fluten gesucht. Die Strömung sei derzeit so stark, dass eine Suche vom Wasser aus für die Einsatzkräfte zu riskant sei, sagte Polizeisprecher Holger Stabik am Dienstag. Vom Land und aus der Luft werde die Suche fortgesetzt.

Bei der Suche sollten dafür nun Drohnen und ein Hubschrauber eingesetzt werden. Zunächst hieß es, die aktive Suche nach dem 22-Jährigen sei eingestellt worden, weil er wohl ertrunken sei. Der junge Mann war in der Nacht auf Sonntag im bayerischen Offingen nahe der Grenze zu Baden-Württemberg mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen, das kenterte.

Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot war bei starker Strömung unterwegs. Vier Einsatzkräfte im Alter zwischen 24 und 70 Jahren konnten sich an Land retten und blieben unverletzt. Nach dem 22-Jährigen suchten kurz darauf Helfer der freiwilligen Feuerwehren, der DLRG-Wasserrettung, der Wasserwacht, der Bundeswehr und der Polizei.

Weitere Tote geborgen

Zugleich wurde bekannt, dass eine Frau in Bayern infolge des Hochwassers gestorben ist. Die Frau sei am Montag in Markt Rettenbach im Landkreis Unterallgäu mit ihrem Auto von einer Straße ins Wasser gerutscht und später leblos geborgen worden, teilten die Beamten am Dienstag mit.

Ein Hochwasserrückhaltebecken in Engetried im Landkreis Oberallgäu wurde erst vor wenigen Wochen fertiggestellt. IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Einsatzkräfte hatten am Montag in Baden-Württemberg zwei Tote in einem leer gepumpten Keller in Schorndorf östlich von Stuttgart gefunden. Es handle sich um einen 58 Jahre alten Hausbewohner und seine 84 Jahre alte Mutter, teilte die Polizei mit. Im oberbayerischen Schrobenhausen starb eine 43-Jährige am Wochenende im Keller eines überfluteten Hauses. Am Sonntagmorgen war in Pfaffenhofen an der Ilm ein Feuerwehrmann tot geborgen worden, der bei einer Rettungsaktion ums Leben kam.

Am Montagabend hatte der oberbayerische Landkreis Rosenheim Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. "Es besteht eine akute Gefahr für Leib und Leben", hieß es in einer Mitteilung der Behörde. In der Nacht zum Dienstag hatte sich die Lage dann leicht entspannt. Schulen und Kindergärten in den betroffenen Gemeinden sollen am Dienstag geschlossen bleiben. In sieben bayerischen Landkreisen fällt am Dienstag wegen der Hochwasserlage der Präsenzunterricht an zahlreichen Schulen aus.

Passau: Donau überschreitet Neun-Meter-Marke

In Passau hat der Wasserstand der Donau in der Nacht zum Dienstag die Neun-Meter-Marke überschritten. Um drei Uhr meldete der Hochwassernachrichtendienst (HND) einen Wasserstand von 9,27 Metern – und prognostizierte den Scheitel für Dienstagnachmittag mit 9,50 Metern. Die Passauer Altstadt war bereits am Montag für den Autoverkehr weitgehend gesperrt worden. Ab einem Pegelstand von 8,50 Metern – der Montagnachmittag gemessen wurde – werden bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet.

Die Passauer Altstadt war bereits am Montag für den Autoverkehr weitgehend gesperrt worden. IMAGO/Harald Dostal

An mehreren Pegeln entlang der Donau wurden die Scheitel in der Nacht beziehungsweise im Laufe des Dienstags erwartet, darunter auch Regensburg, Straubing und Deggendorf. Insbesondere an den südlichen Zuflüssen der Donau ging das Hochwasser demnach zurück. In Baden-Württemberg entspannte sich die Wetterlage langsam – und die Folgen des verheerenden Hochwassers werden immer stärker sichtbar. Tausende Helfer sind weiter im Einsatz.

Bahnreisende müssen sich wegen der Lage weiter auf Einschränkungen und Zugausfälle einstellen. Züge konnten unter anderem München aus Richtung Stuttgart nicht anfahren, wie die Deutsche Bahn mitteilte. "Wir raten von Reisen in die betroffenen Hochwassergebiete in Bayern und Baden-Württemberg ab und empfehlen, nicht notwendige Reisen zu verschieben", teilte die Bahn mit.

Auf einer Straße in Miedelsbach in Baden-Württemberg stehen Fahrzeuge, die durch das Hochwasser weggespült wurden. APA/dpa/Bernd Weißbrod

Besserer Hochwasserschutz gefordert

Verbände und Parteien forderten unterdessen mehr Investitionen in den Hochwasserschutz. Bund und Länder müssten "die Mittel für den Hochwasser- und Katastrophenschutz wieder deutlich ausbauen – und zwar dauerhaft und nicht ad hoc über Sonderprogramme", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedy, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er wies auf die wachsenden Ausgaben der Städte und Gemeinden für Maßnahmen wie Dammbau, Begrünung und Bewässerung hin, die durch die Erderwärmung nötig würden.

Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte am Montag bereits ein neues Gesetz zum besseren Schutz vor Hochwasser in Deutschland angekündigt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte den von den Fluten betroffenen Menschen in Süddeutschland verlässliche Unterstützung zu. Dass die Überschwemmung weiter Landstriche häufiger als in der Vergangenheit auftrete, sei eine Folge der Erderwärmung, sagte er der Augsburger Allgemeinen. "Zurückdrehen können wir sie nicht, aber ich glaube, dass die fürchterlichen Ereignisse dieser Tage die Debatte darüber anregen werden, wie ernst wir den Klimaschutz nehmen", sagte Habeck. (APA, red, 4.6.2024)