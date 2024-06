Die Wingman-Drohne für den Eurofighter wurde erstmals vorgestellt. Airbus

Airbus wird auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin ein neues Wingman-Konzept für den Eurofighter vorstellen. In der militärischen Luftfahrt ist ein "Wingman" ein Pilot in einem anderen Flugzeug, der den führenden Piloten schützt und unterstützt.

Im Airbus-Konzept wird der Wingman ähnlich agieren – nur dass er weder Pilot noch bemannter Kampfjet ist. Es handelt sich vielmehr um eine Kampfjet-ähnliche Drohne, die von einem Piloten in einem aktuellen Kampfflugzeug wie dem Eurofighter kommandiert wird und riskante Missionsaufgaben übernehmen kann, die für rein bemannte Flugzeuge eine größere Gefahr darstellen würden.

Ein unbemannter Co-Kampfjet

Laut den Angaben von Airbus soll die Drohne über Stealth-Fähigkeiten verfügen und mit allen gängigen Waffensystemen von Kampfjets ausrüstbar sein. Dem derzeitigen Konzept zufolge soll der Wingman die Fähigkeiten aktueller bemannter Kampfflugzeuge ergänzen. "Die deutsche Luftwaffe hat einen klaren Bedarf an einem unbemannten Flugzeug geäußert, das mit ihren bemannten Kampfflugzeugen fliegt und ihre Einsätze unterstützt, bevor das Future Combat Air System im Jahr 2040 einsatzbereit sein wird", sagt Michael Schoellhorn, CEO von Airbus Defence and Space.

Die Aufgaben des Wingman reichen von der Aufklärung über das Stören von Zielen bis hin zur Bekämpfung von Zielen am Boden oder in der Luft mit Präzisionslenkmunition oder Raketen. Piloten in bemannten Flugzeugen, die als "Führungsflugzeuge" fungieren, werden immer die Kontrolle über die Mission haben, betont man bei Airbus. "Sie haben stets die letzte Entscheidungsbefugnis und profitieren vom Schutz und geringeren Risiko, das die Delegation taktischer Aufgaben an unbemannte Systeme bietet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die kostengünstige Erweiterung der Gesamtkampfmasse, damit Luftstreitkräfte in Konflikten mit der Anzahl ebenbürtiger oder fast ebenbürtiger Gegner mithalten können", teilte das Unternehmen mit.

Eine Zwischenlösung

Damit wäre die Wingman-Drohne eine mögliche technologische Zwischenlösung für die Luftstreitkräfte Europas in den 2030er-Jahren, bis ein Kampfjet der sechsten Generation zur Verfügung steht.

Das Future Combat Air System (FCAS) ist ein europäisches Rüstungsprojekt, das darauf abzielt, die Luftkampffähigkeiten der teilnehmenden Nationen bis 2040 erheblich zu verbessern. Initiiert von Deutschland, Frankreich und Spanien ist das FCAS mehr als nur ein Kampfjet. Dieser ist zwar das Herzstück, am Ende soll immer noch ein Kampfflugzeug der sechsten Generation herauskommen, das sowohl bemannt als auch unbemannt operieren kann.

Ein Drohnen-Satelliten-Netzwerk

Das FCAS-Konzept geht jedoch über den Hightech-Jet hinaus und umfasst ein Netzwerk von Drohnen, Satelliten und Bodenstationen, die alle miteinander vernetzt sind und in Echtzeit Daten austauschen können. Dieses "System of Systems" wird durch fortschrittliche Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing unterstützt, um eine schnelle und effiziente Entscheidungsfindung im Gefechtsfeld zu ermöglichen.

Ein weiteres zentrales Element des FCAS ist die Interoperabilität mit bestehenden Waffensystemen der Nato-Verbündeten. Das System soll in der Lage sein, nahtlos mit anderen Luft-, Land- und Seestreitkräften zu kooperieren. Außerdem soll das System elektronische Kriegsführung beherrschen. Wie wichtig letzterer Punkt geworden ist, zeigt ein aktueller Blick auf den Ukrainekrieg.

Die Entwicklung des FCAS wird in mehreren Phasen durchgeführt. Aktuell sind noch vier der fünf Entwürfe im Rennen. Noch im Juni 2024 sollen weitere Vorschläge aussortiert werden, wie Table Security unter Berufung auf französische Kommandeure berichtet. Der neue Kampfjet soll die Nachfolge des Eurofighters sein. Bei dem auch vom österreichischen Bundesheer eingesetzten Jet handelt es sich um einen Vertreter der Generation 4 Plus, also Kampfflugzeugen, die ab den 1990er-Jahren entwickelt wurden. Auch der deutsche Panavia Tornado (Generation 4) sowie die F-35 (Generation 5) sollen durch das neue internationale Design abgelöst werden. Zum Vergleich: Die lange in Österreich verwendete Saab 35 "Draken" wurde in den 1950er-Jahren entwickelt und war somit ein Jäger der zweiten Generation.

Russlands sechste Generation lässt auf sich warten

Es gibt aber Konkurrenz auf dem Markt, auch das Vereinigte Königreich, Italien und Japan verfolgen mit dem Global Combat Air Programme ähnliche Ziele. Auch Russland hat bereits angekündigt mit der MiG-41 an einem Jäger der sechsten Generation zu arbeiten. Dieser soll laut russischen Angaben die Grenzen der Luftfahrt verschieben und bereits ab 2020 zur Verfügung stehen. Auf dem Stand von 2024 ist von dem angeblichen Superjet aber nichts zu sehen, weshalb die MiG-31 "Foxhound" (vierte Generation) wohl noch einige Jahre im Einsatz bleiben dürfte. Zumindest deutlich länger, als das Mindesthaltbarkeitsdatum der russischen Flieger aus den 70er-Jahren, denn die maximale Lebensdauer der MiG-31 wird eigentlich 2028 erreicht.

In den USA gibt es ähnliche Bestrebungen, die eigenen Jet-Piloten durch Drohnen unterstützen zu lassen. Die US-Luftwaffe hat Pläne veröffentlicht, in den kommenden fünf Jahren rund 5,8 Milliarden Dollar in die Entwicklung und Herstellung von bis zu 2000 KI-gesteuerten Drohnen zu investieren.

Ein eins-zu-eins-Modell der Wingman-Drohne wird auf der ILA vom 5. bis 9. Juli in Berlin ausgestellt. (Peter Zellinger, 5.6.2024)