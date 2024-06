Der Schauspieler Sören Kneidl (Mitte) sprüht als einer von drei Richard-Darstellern vor Energie. Herwig Prammer

Es gibt leider immer noch welche: Monster in politischen Führungspositionen. Aber warum wird man böse? Und mit welchen Mitteln kämpft man sich bis ganz nach oben? Seelenwelterklärer Shakespeare schilderte das Abgründige im Allerhöchsten einst am Fall von Richard III. Der Arm des englischen Königs: ein "dürrer Strauch". Die Beine: "von ungleichem Maß". Der Rücken "ist gekrönt von einem Berg". Wenn sich zur physischen Malaise noch ein Mangel an Mutterliebe gesellt, dann bleiben nur Sadismus, Rachsucht und Machtrausch als Lustgewinn.

Boybandschöne Dreifaltigkeit

An der Kammeroper wurde Shakespeares Drama zum "Musiktheaterprojekt" umgeformt, und zwar von Kateryna Sokolova (Inszenierung), Benjamin Bayl (musikalische Leitung) und Kai Weßler (Dramaturgie). "So spiel' ich viel Personen ganz allein", sagt Richard einmal grübelnd (in Schlegels Übersetzung). Sokolova geht den umgekehrten Weg: Sie lässt den Richard von drei Personen spielen. Ein Schauspieler, ein Sänger und ein Tänzer sollen dem Intellekt, der Emotionalität und der Körperlichkeit des virtuos-skrupellosen Machtmenschen Ausdruck verleihen.

Und es ist eine schillernde, boybandschöne Dreifaltigkeit, die hier ihr Unwesen treibt. Akteur Sören Kneidl zieht dabei den Hauptteil der Aufmerksamkeit auf sich: ein Stern, energiesprühend und berstend vor darstellerischer Virtuosität. Ab an die Burg! Keck und von einer Puck-haften Energie: Tänzer Fabian Tobias Huster. Von Christoph Filler bekommt man aufgrund einer Kehlkopfentzündung leider keinen Gesang zu hören; der Bariton wird von Timothy Connor vertreten, der dessen Beiträge von der Seite singt.

Sie alle spielen Richard: Akteur Sören Kneidl, der stimmlich angeschlagene Christoph Filler und Tänzer Fabian Tobias Huster. Herwig Prammer

Prinzip Jukebox

Und Musik gibt es in dieser Produktion reichlich – fast etwas überreichlich. Bayl hat sich bei deren Auswahl hauptsächlich aus dem Œuvre Henry Purcells bedient; neben den Hits des britannischen Orpheus erklingen auch Arien und Instrumentalstücke von Matthew Locke, John Dowland, Jeremiah Clarke und anderen. Man fühlte sich ein wenig an die szenischen Liederabende von Franz Wittenbrinck erinnert – etwa an die 2004 am Akademietheater gespielten Mozart Werke Ges.m.b.H. Nach ein paar Sätzen Shakespeare folgt nach dem Prinzip Jukebox eine barocke Musiknummer, mal mehr und mal weniger passend.

Und wenn Sokolova das szenische Geschehen auch ganz auf turbulente, grelle Komödie trimmt: Die musikalischen Beiträge von Purcell und Co erzählen andere Geschichten, gehen in die Tiefe, halten inne. Das Bach Consort Wien lamentiert und lockt, stürmt und säuselt, tänzelt und treibt den Beat voran. Eine solide Riege von Solisten teilt sich die verschiedenen Rollen und Arien auf: Neben Timothy Connor verstehen Louise Kemény, Johannes Bamberger, Martina Neubauer und Antoine Amariu zu fesseln. Nikolaus Webern zitiert in seinen kargen Kulissen die Zeit Shakespeares, die Kostüme von Constanza Meza-Lopehandia zeigen gürtelabwärts Schlammspritzer und gürtelaufwärts Strassglitzer. Jubel für ein düsteres Drama, umkostümiert zu einer Musikrevue mit positivem Spirit. (Stefan Ender, 4.6.2024)