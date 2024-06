Natalie (Teresa Klamert mit Antje Hagen, links, und Sepp Schauer, Mitte) wird in "Sturm der Liebe" daran erinnert, dass man Liebe nicht erzwingen kann. Foto: ARD/WDR/Christof Arnold

Lüneburg/Wien – Die beiden ARD-Nachmittagsserien Rote Rosen und Sturm der Liebe werden kommendes Jahr halbiert. Wenn die Gremien zustimmen, sollen beide Formate ab Herbst 2025 nur mehr 24 statt 48 Minuten dauern. "In der Änderung der Folgenlänge sehen wir erzählerisch eine große Chance, das Format auf aktuelle Nutzungs- und veränderte Sehgewohnheiten in der täglichen Ausstrahlung und in der Mediathek anzupassen", so die Pressestelle. (APA, dpa, 4.6.2024)