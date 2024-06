Mit der Übernahme von X – damals noch unter dem Namen "Twitter" – stutzte Elon Musk auch das Moderationsteam zusammen. Das wirkt sich entsprechend auf die Atmosphäre der Plattform aus. REUTERS/Johannes Christo

"Endstation: die Wiener Linien verlassen Twitter/X" verkündeten die Betreiber der Wiener Öffis am 3. Juni auf Elon Musks Kurznachrichtendienst: Die "unkontrollierte Hassrede" sei mit den eigenen Werten nicht vereinbar. Infos zum Fahrbetrieb könne man online und in der Wienmobil App erhalten. Nun zeigen Stichproben des STANDARD bei ausgewählten Unternehmen, dass viele andere große Betriebe in den meisten Fällen zwar noch Accounts besitzen, diese aber kaum noch betreiben.

Telcos: "Verstehe nicht, was du versuchst zu sagen"

Das zeigt sich etwa bei den großen österreichischen Telekommunikationsunternehmen. Das aktuellste eigene Posting von Marktführer A1 stammt vom 30. Oktober 2023, allerdings wird aktuell noch auf Useranfragen geantwortet – wiewohl das Team auch hier unter anderem damit beschäftigt zu sein scheint, doppelte Kommunikationswege zu vermeiden ("Wir sind bereits via Instagram in Kontakt") und auf offensichtlich aufgebrachte Kunden möglichst freundlich zu reagieren ("Leider verstehe ich nicht ganz, was du versuchst zu sagen.")

Auch bei Magenta stammt das letzte aktive Eigenposting von Mai 2023. Bei "3" Österreich wurde das letzte eigene Posting im Dezember 2023 abgesetzt, im März 2024 noch das Posting eines Kunden geteilt. Doch auch hier ist zu beobachten, dass über den X-Account mit Kundinnen und Kunden kommuniziert wird. Dies wird von den Unternehmen auf Anfrage des STANDARD auch bestätigt.

So heißt es bei Magenta, dass man auf X keine aktiven Beiträge mehr veröffentliche, aber noch auf Kundenanliegen reagiere. Hier bemerke man jedoch ebenfalls einen starken Rückgang. Bei "3" heißt es, dass man die Fragen noch "recht rege" beantworte, jedoch bereits zu Jahresbeginn entschieden habe, kein Geld mehr darin zu investieren: Neben dem Auslassen aktiver Postings bedeutet das auch, dass "3" keine Werbung dort mehr schaltet. Bezogen auf Hass im Netz betont man seitens Magenta, dass man die User explizit zum Melden derartiger Postings bei entsprechenden Stellen auffordere.

A1 bestätigt, X weder mit Content noch mit werblichen Inhalten zu bespielen: "Aktuell beobachten wir die Lage sehr genau, haben aber aktuell keine konkreten Pläne, uns zurückzuziehen, da es uns ein Anliegen ist, unseren Kundinnen und Kunden dort Service anzubieten, wo sie sich gerne aufhalten", heißt es aus der Pressestelle des Marktführers.

Mediamarkt: "Entwicklung stimmt uns bedenklich"

Doch nicht nur im Telco-Bereich, sondern auch im Handel wird die X-Präsenz stark zurückgefahren. Das zeigt sich bei Mediamarkt Österreich, wo zwar ebenfalls noch auf Kundenanfragen reagiert wird, Eigenpostings jedoch ebenfalls fehlen. Man sei auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen aktiv, darunter auch X, sagt Christoph Ableitinger, Leiter des Bereichs Marketing und PR bei Mediamarkt Österreich, zum STANDARD: "In diesem Zuge beobachten wir kontinuierlich, was sich darauf abspielt – und die Entwicklung, die X seit Jahren nimmt, stimmt uns bedenklich."

Daher habe man die aktive Bespielung des eigenen Accounts weitestgehend zurückgefahren, schließe diesen aber nicht, "um weiter auf Kundenanfragen reagieren und Diskussionen über uns besser verfolgen zu können".

ÖBB fahren vorerst weiter

Andere Töne werden bei den ÖBB angeschlagen. Hier betont man auf Anfrage, dass man den X-Account seit 2010 betreibe und die rund 52.000 Follower dort mit Informationen aus dem Unternehmen, unterhaltsamem Content und Informationen für die Fahrgäste versorge: Seit 2019 werden Kundinnen und Kunden unter dem Hashtag #ÖBBStreckeninfo in Echtzeit und teils mit Bildmaterial über Störungen, Verzögerungen, Bauarbeiten und Schienenersatzverkehr informiert.

Damit stelle der X-Account eine wichtige Erweiterung der Kundeninformation dar, heißt es seitens der ÖBB. Im Servicebereich beobachte das Community-Management-Team die Kommentare und helfe bei Bedarf weiter. Allerdings heißt es auch seitens der ÖBB, dass man selbstverständlich die Entwicklungen auf X beobachte sowie die Userzahlen und Reichweiten auf allen Social-Media-Plattformen analysiere: Auf Basis dieser Analysen treffe man "laufend Entscheidungen, auf welchen Plattformen wir mit welchem Content vertreten sind".

Wiener Linien als "Transenclowns" beschimpft

Für eben solche Service-Tweets und die Interaktion mit Fahrgästen hatten auch die Wiener Linien ihren X-Account genutzt. Allerdings betont man hier ein weiteres Mal im Gespräch mit dem STANDARD, dass die Atmosphäre auf X sich verschlechtert habe und der ursprüngliche Nutzen nicht mehr gegeben sei: Seit 2017 haben die Wiener Linien die Wienmobil-App in Betrieb, welche via Pushnachricht über Verspätungen und via Widgets über Abfahrtzeiten informiert. Diese Informationen werden direkt über die Leitstelle eingepflegt, während der X-Account von der Kommunikationsabteilung betreut wurde.

Beispiele für die erwähnten Hasspostings muss man übrigens nicht lange suchen, sie finden sich laut Pressestelle direkt unter dem besagten Posting, in dem sich die Wiener Linien von X verabschieden: Hier wird das Team unter anderem als "Transenclowns" bezeichnet. Derartige Beleidigungen habe man in der Vergangenheit gemeldet, reagiert wurde aber nicht. Andere Social Networks würden hier deutlich konsequenter vorgehen.

Wiener Linien

Das Team wird andere Social-Media-Kanäle dementsprechend weiterhin bespielen. Diese können auch genutzt werden, um direkte Fragen an die Wiener Linien zu stellen, alternativ dazu können User eine E-Mail schreiben, anrufen oder das Helpcenter auf der Website nutzen, heißt es aus der Pressestelle der Wiener Linien.

Anders als die Wiener Linien schreibt übrigens die Kommunikationsabteilung der Stadt Wien, dass man X derzeit nicht verlassen wolle: Denn Fake News, Desinformation und Bots seien kein Problem von X allein, sondern auch von anderen Plattformen. Da öffentliche Stellen hier eine besondere Verantwortung haben, sei es entsprechend wichtig, eine aktive Moderationsrolle einzunehmen.

Verwirrung rund um Bundesheer-Auftritt

Verwirrung gab es am Montag auch rund um den – nur indirekt vorhandenen – X-Auftritt des Bundesheeres. So hatte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, sein Bedauern über den Rückzug der Wiener Linien ausgedrückt und betont, dass das Bundesheer sich nicht von Hass im Netz abschrecken lasse: "Wir halten Stellung."

Allerdings gibt es keinen offiziellen Account des Bundesheeres, von der Website wird einzig auf Bauers eigenen Account verlinkt. Auf die Frage eines STANDARD-Redakteurs nach den Gründen dafür antwortete Bauer, dass dies eine Frage der personellen Ressourcen sei. (Stefan Mey, 5.6.2024)