Bisher wurden mindestens vierzig Accounts entdeckt, in Wahrheit waren es wohl wieder etliche mehr. Accounts, die online, vor allem auf dem politisch einflussreichen Social-Media-Kanal X, versuchten, die Stimmung zugunsten Russlands zu beeinflussen. Ein aktueller Anlassfall waren die Massenproteste in Georgien, die seit Mitte April vergebens versuchten, eine Nichtverabschiedung jenes Gesetzes zu erreichen, das hinlänglich als "russisches Gesetz" bezeichnet wurde. Es handelte sich dabei um ein Gesetz, das NGOs, Medien oder Vereine dazu verpflichtet, ihre Fördermittel offenzulegen. Ab einer zwanzigprozentigen Finanzierung aus dem Ausland drohen Strafen. Was die prorussische Regierung als Transparenzoffensive verkauft hatte, halten Kritiker für einen Versuch, kritische Stimmen nach dem Vorbild Moskaus mundtot zu machen.

Wie bei solch kontrovers diskutierten Themen üblich, wird dabei natürlich auch in den sozialen Medien um die Deutungshoheit gekämpft. Die prorussische Seite soll dabei wieder einmal direkte Unterstützung aus Russland erhalten haben, wie ein erster Ad-hoc-Bericht des Digital Forensic Research Lab (DFRLab) des Atlantic Councils zeigt, der sich unter anderem auf Recherchen des X-Accounts @antibot4navalny alias "bot blocker" beruft. Die vierzig untersuchten Accounts hätten allesamt unauthentisches Verhalten wie Bot-ähnliche Ausdrucksweisen, die wiederholt gleichlautenden Falschschreibungen von Namen, das Verwenden von Stock-Bildern, erratische Namensmuster und dasselbe Accounterstellungsdatum an den Tag gelegt. Sie alle gaben vor, US-amerikanische Personen zu sein, und streuten das falsche Narrativ, wonach die USA hinter den Protesten in Georgien stünde.

Das Schema war immer dasselbe, während einige Accounts für das Herausstellen der Inhalte verantwortlich waren, waren die ganzen "Schwester-Accounts", wie sie das DFRLab nennt, dafür verantwortlich, diese Inhalte zu replizieren und verbreiten. Dies geschah vor allem auch, indem man die Kommentarspalten berühmterer Accounts aus den Bereichen Politik, aber auch Sport flutete. Die Profilbilder waren entweder Tiere oder Autos, die Account-Handles scheinbar zufällig aneinandergereihte englische Wörter wie @connection_save oder @cabbage_enjoy, während Namen wie Arthur Marshall den Eindruck eines US-Accounts erwecken sollten. Häufig folgten den Namen zahlreiche Emojis, den Twitter-Handles eine fünfstellige Zahlenkombination, in den Profilbiografien wurden ähnliche Hobbys und Berufe angegeben. Alle Accounts wurden mittlerweile durch X gesperrt.

Schnell und weitverbreitet

Neben Georgien wurden auch andere erwartbare Themen wie die US-Innenpolitik oder der Krieg in der Ukraine thematisiert. Für die auf russische Desinformation spezialisierte georgische Analystin Eto Buziashvili sprechen zahlreiche Indizien dafür, dass es sich dabei um einen weiteren Teil der "Operation Doppelgänger" handelt. Die vom EU Disinfo Lab "Operation Doppelgänger" getaufte Desinformationskampagne Russlands hat Europa und die USA seit knapp zwei Jahren im Visier. 3826 Webseiten, die sich als News-Outlets ausgeben, teils gefakte Regierungsseiten, viele antiukrainische, noch mehr dezidiert prorussische Accounts hat die europäische Non-Profit-Organisation AI Forensics bis Mai aufgespürt. Doch die Kampagne ist vielseitig.

In Tiflis hielten die Demonstrationen auch bis in den Juni hinein an. AFP/VANO SHLAMOV

So wurden etwa allein nach der Intensivierung der deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine im November 2023 463 gesponserte Videos entdeckt, die diese zu unterminieren versuchten. 38 Millionen erreichte Facebook-User in Frankreich und Deutschland im vergangenen halben Jahr sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. Nach dem Terroranschlag auf Moskaus Crocus City Hall dauerte es keine 48 Stunden, bis 42.000 französischen Facebook-Usern Werbung eingespielt wurde, die eine ukrainische Involvierung in den Terroranschlag propagierte.

International komplexere Wege

Auf europäischer Ebene versucht man derlei Operationen durch Gesetze und Nachrichtendienste Herr zu werden, scheitert neben der Ressourcenfrage aber oft auch an der äußerst mangelhaften Einhaltung der Regeln durch die Tech-Konzerne. Die russische Internetarmee wird angeführt von Ilya Gambashidze. Der Russe leitet die von der EU sanktionierte russische PR-Firma Social Design Agency, die gemeinsam mit der Firma Struktura hinter der "Operation Doppelgänger" stecken soll.

Indes wurde in den USA dieser Tage durch geleakte Dokumente bekannt, dass der in Washington stationierte einflussreiche Journalist Wyatt Reed Geld von Medien, die sich in iranischem Staatsbesitz befinden, angenommen haben dürfte. Press TV soll dem Chefredakteur von The Grayzone über Umwege mehrere Tausend Dollar zukommen haben lassen. The Grayzone zeichnet sich durch seine positive Berichterstattung über autoritär geführte Staaten wie Russland, China oder Syrien aus. Gründer der Webseite ist Max Blumenthal, der in der Vergangenheit mit regelmäßigen Auftritten im russischen Staatsfernsehen sowie bei Feierlichkeiten für Russia Today, gemeinsam mit Wladimir Putin, auffiel.

Die Washington Post sieht in der Reed-Enthüllung "ein Zeichen dafür, wie wachsende geopolitische Allianzen die Identifizierung und Verfolgung ausländischer Einflussnahmen erschweren. Auch im Vorfeld der EU-Wahl wurden bereits wieder einige Fälle publik, die in russischen Desinformationskampagnen ihren Ursprung haben dürften. (Fabian Sommavilla, 5.6.2024)