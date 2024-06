In Deutschland fordern viele Politiker aktuell eine Pflichtversicherung gegen Naturkatastrophen, ähnliche Diskussionen gab es auch in Österreich. Am eigentlichen Problem ändert das jedoch wenig

In Heidelberg trat der Fluss am Montag über die Ufer und überspülte die Straßen. Auch in vielen anderen Teilen des Landes haben die Hochwasser große Schäden angerichtet. IMAGO/Daniel Kubirski

Die Bilder, die in diesen Tagen das Hochwasser in Süddeutschland zeigen, sind alarmierend: Straßen und Brücken, die unter Wasser stehen, Menschen, die sich aus dem Auto vor den Fluten auf vorbeifahrende Traktoren oder Boote retten, und mittendrin Bewohnerinnen und Bewohner auf ihren Häusern, die unter Schlammlawinen verschwinden.

Das Ereignis ist nur eines von vielen aus der jüngsten Vergangenheit. Auch zum Jahreswechsel kam es in einigen Teilen Deutschlands zu Überflutungen, noch vor weniger als drei Jahren verwüstete eine durch Starkregen ausgelöste Flutwelle das Ahrtal. In Österreich waren im vergangenen August einige Teile in Kärnten und der Steiermark überschwemmt, nun gibt es auch hier vielerorts wieder Hochwasseralarm, in Nieder- und Oberösterreich wurden bereits Straßen und Keller überflutet.

Wachsende Schäden

Durch den Klimawandel werden Extremwetterereignisse wie diese laut Wissenschaftern immer häufiger und die Schadenssummen immer größer. In Deutschland fordern einige Politiker deshalb eine Pflichtversicherung, die auch vor Hochwasserereignissen schützen und über die am 20. Juni gemeinsam diskutiert werden soll. Ähnliches wurde nach den Hochwassern im vergangenen Jahr auch in Österreich in den Raum gestellt. Andere plädieren hingegen für eine Aufstockung des Katastrophenfonds und mehr Anpassung und Prävention. Wer kann beziehungsweise soll in Zukunft die Kosten durch die wachsenden Schäden tragen?

"Die Schäden aus Naturkatastrophen sind weltweit in den letzten Jahren zum Teil sprunghaft angestiegen", sagt Ernst Rauch, Chefklimatologe des deutschen Rückversicherers Munich Re, zum STANDARD. Man sei bereits jetzt mit einer "neuen Normalität" konfrontiert, in der die jährlich versicherten Schäden aus Naturkatastrophen im Durchschnitt die 100-Milliarden-US-Dollar-Marke erreichen. Die volkswirtschaftlichen Schäden seien noch einmal zweieinhalbmal höher.

In Schrobenhausen in Deutschland wurden einige Menschen mit dem Radlader durch die überschwemmten Straßen in Sicherheit gebracht. APA/dpa/Jason Tschepljakow

Unversicherbare Risiken

Einige Versicherungsunternehmen warnen bereits, dass bestimmte Risiken bald nicht mehr versicher- und bezahlbar sein könnten. Bei drei oder vier Grad Erwärmung sei praktisch kein Versicherungsschutz im Gebäudesektor mehr möglich, sagte kürzlich etwa Norbert Rollinger, Vorstandschef der R&V-Versicherung.

Grund für die wachsenden Schäden ist allerdings nicht nur der Klimawandel. Vereinfacht könnte man sagen: Viele Menschen werden reicher, bauen größere und teurere Häuser, legen sich teurere Gegenstände zu und haben in Gebieten gebaut, die schon jetzt oder in baldiger Zukunft Hochrisikozonen sind, beispielsweise an Flüssen oder Küsten. Das führt wiederum zu mehr Versiegelung, was neue Hochwasser begünstigt. Auch die Inflation und das Bevölkerungswachstum erhöhen die Risiken, was zu einem Anstieg der Risikoprämie führt, sagt Rauch. Ohne Prävention und Anpassung kommt irgendwann der Moment der Unversicherbarkeit – nämlich dann, wenn die Prämien so hoch sind, dass sie sich die Menschen nicht mehr leisten können.

Vertrauen auf Staat

"Hochwasserschäden werden schon jetzt von Versicherern nur sehr wenig abgedeckt", sagt Franz Prettenthaler, Sozialwissenschafter und Direktor des Zentrums für Klima, Energie und Gesellschaft LIFE der Joanneum Research in Graz, zum STANDARD. Meist liege die maximale Schadenversicherungssumme bei 5000 bis 10.000 Euro. Denn bei Hochwasser sei das Schadenpotenzial für Versicherer meist zu hoch, ernsthafte Schäden seien zudem kaum versicherbar.

Viele Haushalte in Österreich und in Deutschland verlassen sich bei Hochwasser ohnehin nicht auf private Versicherungen. In Deutschland besitzt laut der Verbraucherzentrale rund die Hälfte der Haushalte keine Elementarschadenversicherung gegen Sturm, Hagel und Überflutung. Und auch in Österreich sind viele Haushalte in der Eigenheim- bzw. Haushaltsversicherung nicht oder kaum gegen solche Risiken abgesichert. Der Grund: Manche glauben, versichert zu sein, sind es in Wahrheit aber nicht. Anderen seien die Prämien zu hoch. Viele seien sich der Gefahr durch Naturgefahren auch gar nicht bewusst.

"Das Risikobewusstein gegenüber Naturgefahren ist bei vielen Menschen in Österreich nicht sehr stark ausgeprägt", sagt auch Prettenthaler. Im Katastrophenfall würden stattdessen viele auf die Hilfe vom Staat und der Länder vertrauen, etwa in Form des Katastrophenfonds. "Der Eindruck, dass der Katastrophenfonds eh alles kompensiert, hält sich nach wie vor sehr stark."

Kein Rechtsanspruch

In der Realität sei die Sache jedoch weit nicht so sicher. Denn wie hoch die Hilfe durch den Katastrophenfonds ausfällt, sei eine politische Entscheidung und hänge unter anderem davon ab, wie das Ereignis in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. "Das ist kein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Leistung", sagt Prettenthaler. Ein und derselbe Schadensfall könne zu 80 oder 90, oder auch nur zu 50 Prozent vom Katastrophenfonds und damit von den Steuerzahlern gedeckt werden.

Angesichts der zunehmenden Extremwetterereignisse und um Betroffenen mehr Sicherheit bei Katastrophenfällen zu geben und Steuergelder zu sparen, schlagen Politiker in Deutschland, darunter etwa der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), aktuell eine Pflichtversicherung vor, die auch Hochwasser abdecken soll – eine Idee, die nicht neu ist. Beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 20. Juni wolle man diese Maßnahme gemeinsam besprechen.

Auch in Linz stand das Wasser der Donau am Dienstag bereits sehr hoch. IMAGO/Harald Dostal

Steigende Prämien

Vorbild ist das System aus Frankreich. Dort zahlt jede Einwohnerin und jeder Einwohner zwölf Prozent seiner Wohngebäude- und Hausrat- sowie sechs Prozent seiner Kfz-Versicherung in einen staatlichen Fonds ein. Dieser begleicht dann Schäden durch Naturkatastrophen.

Allerdings hat dieses System laut Kritikern einige Schwächen. Seit zehn Jahren ist es defizitär, weshalb nun die Prämien steigen müssen. Einige fürchten dadurch eine starke finanzielle Belastung der Haushalte – etwa auch für jene, die nicht oder kaum von Hochwasser betroffen sind. Zudem ist auch dieses Modell im Kern ein staatliches System, bei dem der Staat entscheidet, was, wer und wann entschädigt wird.

Frage der Verteilung

"Man sollte die Frage der Kompensation aus dem politischen Diskurs raushalten", sagt Prettenthaler. Stattdessen brauche es einen Rechtsanspruch auf bestimmte Leistungen. Um große Schäden künftig besser stemmen zu können, könne man beispielsweise die Bildung von Pools privater Versicherer erlauben, wie dies in der Schweiz passiere. Dort sollen diese Zusammenschlüsse die Schadensummen zwischen den Versicherern besser aufteilen. Die Prämien könnten dann teilweise vom Staat subventioniert werden. "Die Lösung kann nur eine Kombination von öffentlicher Hand und privaten Versicherern sein."

Letztlich laufen alle diese Diskussion auf die Frage hinaus, wer künftig die Schäden durch den Klimawandel zahlen muss: entweder vermehrt die Allgemeinheit über Steuern oder Versicherungsprämien, oder zu einem guten Teil die Betroffenen selbst. An den Kosten ändert das jedoch nichts. "Um Schäden zu verringern und Versicherungsprämien bezahlbar zu halten, müssen wir uns als globale Gesellschaft auf Präventionsmaßnahmen wie bessere Bauvorschriften und Flächennutzungsplanung konzentrieren", sagt Rauch. Auch das Risikobewusstsein in der Bevölkerung müsse geschärft werden.

Risikopass für Grundstücke

Ähnlich sieht es auch Prettenthaler. "Es gab in der Vergangenheit oft Probleme, wenn Gemeinden neue Bauflächen in Risikozonen ausgewiesen haben." Altlasten aus dieser Politik gebe es bis heute. Bei sehr großen Schadensfällen stelle sich dann immer wieder die Frage, ob in solchen Gebieten wieder neu aufgebaut werden kann. "Der Katastrophenfonds sieht kein Wiederaufbauverbot vor. Das ist womöglich nicht immer ein besonders zweckmäßiger Einsatz öffentlicher Gelder."

In Zukunft könnte es für bestimmte Häuser und Grundstücke einen Risikopass geben, der sich beispielsweise aus den Daten von Hora speist und Auskunft über die Risiken durch Naturgefahren gibt, schlägt Prettenthaler vor. Dieser Pass könne beim Verkauf eines Grundstücks oder Hauses als zusätzliche Information für die Käuferinnen und Käufer vorgeschrieben werden.

Schutz durch Renaturierung

Auch das EU-Renaturierungsgesetz, das derzeit noch viele Bundesländer ablehnen, könne beim künftigen Hochwasserschutz helfen und damit die Kosten durch Schäden senken, sagen viele Forscherinnen und Forscher. Wenn Flüsse wieder entgradigt und Auen geschaffen werden, biete das auch Pufferzonen für Hochwasser. "Stark verbaute, kanalisierte Flüsse bewirken hingegen eine Verschärfung von Hochwasserwellen", sagt Michael Tritthart, Wissenschafter am Institut für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung der Universität für Bodenkultur Wien in einer aktuellen Aussendung von Scientists for Future. Es liege daher im eigenen Interesse, Überflutungsflächen zu renaturieren, abgetrennte Nebengewässer wieder anzubinden und den Flüssen wieder mehr Raum zu geben. (Jakob Pallinger, 5.6.2024)